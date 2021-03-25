Михаил Нейжмаков

«Как правило, более явную роль обсуждение таких документов играет в рамках избирательных кампаний врио глав регионов, идущих на первый губернаторский срок. В том числе и потому, что отношение к их долгосрочным инициативам у избирателя, как правило, несколько менее скептическое, чем в случае с губернаторами, уже проработавшими в должности один срок и более».

Скептически настроена к возможным долгосрочным региональным проектам политолог Алина Жестовская.

Алина Жестовская

Instagram.com/alinazhestovskaia Алина Жестовская

«Практика долгосрочного планирования в наших регионах живее Виктора Цоя. То есть на словах и даже на бумагах она присутствует. А вот с материализацией — беда. Только, по-честному, пишут эти талмуды тётеньки из региональных министерств, чтобы отправить тётенькам из федеральных министерств. Ну и ещё спичрайтеры губернаторов могут почерпнуть оттуда ведро-другое оцифрованного популизма. А когда доходит до воплощений, власти «въезжают в трухлявый пень» собственной дезорганизованности».

Эффективные стратегии могут быть только у «ресурсных» регионов

Несмотря на то, что многие субъекты не выносят в публичную плоскость широкое обсуждение собственных долгосрочных планов, имеются и исключения. Например, в Башкирии есть сразу три документа, которые можно рассматривать как перспективные планы региональной власти. Во-первых, это обнародованная при вступлении в должность Радием Хабировым программа развития республики до 2024 г. (на срок исполнения главой региона своих полномочий), во-вторых, план подготовки к празднованию 450-летия Уфы (в том же 2024 г.), в-третьих, стратегия социально-экономического развития республики до 2024 г. Говорить о достижении конкретных показателей, заложенных в этих документах, пока рано, так как их реализации в основном и начинается с 2021 г., но стоит отметить, что заявленное на днях открытие в регионе второй особой экономической зон (ОЭЗ) должно стать одной из важных частей реализации намеченных планов. Как отмечает Игорь Астранин, примеры долгосрочного планирования более характерны для регионов «с ресурсными уверенными в себе руководителями, либо в регионах, которые находятся на «попечении» крупных государственных корпораций».

С приходом нового руководителя — Олега Николаева — была принята стратегия социально-экономического развития в Чувашии. Причём если в большинстве регионов такие документы принимались до 2030 г., то в Чувашской Республике в качестве горизонта планирования установили 2035 г. В документе определены векторы, по которым необходимо действовать региональной власти: экономика, образование, медицина, весь спектр социальных задач. Главной целью заявлено повышение уровня и качества жизни в республике.

Михаил Нейжмаков также уточняет, что в Приволжском федеральном округе среди примеров появления подобных документов выделяются «заявления Дмитрия Махонина в Пермском крае (еще в статусе врио губернатора) о необходимости создания «Центра управления будущим» и разработки Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года (официальное распоряжение о разработке такой стратегии было подписано Махониным уже после губернаторских выборов)».