«Денег нет, но мы держимся»: Москва разбивает планы регионов
Министерство промышленности и торговли России заявило о том, что оно приступает к разработке стратегии региональной промышленной политики страны. Предполагается, что документ будет рассчитан на краткосрочный период — до 2024 г. и долгосрочный — уже до 2035 г. Стратегия должна будет способствовать координации развития промышленной политики в субъектах. Причём авторы документа будут учитывать региональную экономическую специфику. Вероятно, разработка данной стратегии предполагает корректировку планов социально-экономического развития субъектов там, где они есть. Между тем часть экспертов весьма скептически оценивает перспективы создания региональных документов долгосрочного планирования.
Долгосрочное региональное планирование лишено смысла?
Планы социально-экономического развития у большинства регионов есть и ориентированы они на 2030 г. Однако главы субъектов редко апеллируют к этим документам как в публичных выступлениях, так и в официальных документах. Почему это происходит?
Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский убеждён, что практика долгосрочного планирования в регионах есть, но она практически лишена смысла.
Политический консультант Игорь Астранин уверен, что одной из главных причин слабой эффективности долгосрочного регионального планирования является нехватка квалифицированных управленческих кадров.
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков отмечает, что «стратегии социально-экономического развития регионов или наиболее электорально значимых муниципальных образований нередко начинают обсуждаться в преддверии губернаторских выборов, а принимаются уже после завершения таких кампаний».
Скептически настроена к возможным долгосрочным региональным проектам политолог Алина Жестовская.
Эффективные стратегии могут быть только у «ресурсных» регионов
Несмотря на то, что многие субъекты не выносят в публичную плоскость широкое обсуждение собственных долгосрочных планов, имеются и исключения. Например, в Башкирии есть сразу три документа, которые можно рассматривать как перспективные планы региональной власти. Во-первых, это обнародованная при вступлении в должность Радием Хабировым программа развития республики до 2024 г. (на срок исполнения главой региона своих полномочий), во-вторых, план подготовки к празднованию 450-летия Уфы (в том же 2024 г.), в-третьих, стратегия социально-экономического развития республики до 2024 г. Говорить о достижении конкретных показателей, заложенных в этих документах, пока рано, так как их реализации в основном и начинается с 2021 г., но стоит отметить, что заявленное на днях открытие в регионе второй особой экономической зон (ОЭЗ) должно стать одной из важных частей реализации намеченных планов. Как отмечает Игорь Астранин, примеры долгосрочного планирования более характерны для регионов «с ресурсными уверенными в себе руководителями, либо в регионах, которые находятся на «попечении» крупных государственных корпораций».
С приходом нового руководителя — Олега Николаева — была принята стратегия социально-экономического развития в Чувашии. Причём если в большинстве регионов такие документы принимались до 2030 г., то в Чувашской Республике в качестве горизонта планирования установили 2035 г. В документе определены векторы, по которым необходимо действовать региональной власти: экономика, образование, медицина, весь спектр социальных задач. Главной целью заявлено повышение уровня и качества жизни в республике.
Михаил Нейжмаков также уточняет, что в Приволжском федеральном округе среди примеров появления подобных документов выделяются «заявления Дмитрия Махонина в Пермском крае (еще в статусе врио губернатора) о необходимости создания «Центра управления будущим» и разработки Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года (официальное распоряжение о разработке такой стратегии было подписано Махониным уже после губернаторских выборов)».
Скептически настроена по отношению к региональным стратегическим документам Алина Жестовская.
По её мнению, причины у данного явления две.
«Первая причина — бюрократическая волокита. Наши власти могут планировать на десятилетия, а вот отопительный сезон, строительный сезон, даже снег в декабре всегда для них случаются внезапно и застают врасплох. А вторая беда — это попытка всеми правдами и неправдами провести деньги через «правильных» подрядчиков. Процедуры поиска и согласования «прачечных-однодневок», защиты «кривых» конкурсных процедур в прениях с ФАС занимают столько времени, что на реальные дела сроков уже не хватает. Притом проштрафившимся в одном году субъектам транши на следующий период блокируют, и начинается то самое «денег нет, но мы держимся», — считает Алина Жестовская.
Так или иначе, стратегии социально-экономического развития у российских регионов имеются. Ключевой вопрос: имеются ли ресурсы для их реализации, и этот вопрос пока открыт. Вероятно, что и здесь мы придём к привычной в последнее время ситуации, когда реальные возможности реализовать свои планы есть лишь у сильных в социально-экономическом отношении регионов. Остальным же вновь придётся ждать дотаций из центра.