Заявление первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко («Справедливая Россия — За правду»), в котором она выступила с критикой певицы Манижи, представляющей Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021, и считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 24 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Депутат пусть государственными делами занимается, помогает людям, а не лезет в Евровидение. Отстаньте от девчонки!» — написала Светлана С.

Некоторые комментаторы поддержали мнение политика. Граждане выразили уверенность, что в России достаточно талантливых артистов, которые являются более достойной кандидатурой для выступления на европейском песенном конкурсе.

«У нас талантов много. Почему какая то непонятная девушка? Драпека права», — пишет Olga H.

Другие же пользователи выступили в защиту певицы. Люди считают, что она талантливая и совершено точно достойна того, чтобы представлять Российскую Федерацию на Евровидении.

«Мне Манижа нравится. Хотя мне 82 года. Красивая, поет хорошо, молодец девочка. Гражданка РФ. В чем вопрос?» — задаётся вопросом Светлана И.

Ряд людей предложил обратить внимание на идею с выступлением без российского флага. Граждане считают, что это была бы отличная форма протеста против того, что случилось с российскими спортсменами.

«Насчёт того, чтобы не выступать под флагом, она права. Раз нас обезличили как спортсменов, обезличим и музыку. Такой протест. Маниже следует подумать в этом направлении. Такого ещё точно не было», — считает Анна С.

Отдельные граждане указали на то, что Драпеко зашла в ту область, куда ей не следовало. Граждане считают, что Манижа победила в народном голосовании и мнение депутатов по этому поводу волновать никого не должно.

«Депутаты нужны, чтобы только всё запрещать? А основные обязанности законотворчества в интересах народа — их избирателя, кто за них будет выполнять?» — написала Людмила К.

Нашлись и те, кто отметил, что конкурс Евровидение в России приобрёл слишком большое значение, в том числе и для политической элиты. Граждане уверены, что это является сигналом о том, что людям в нашей стране пора повзрослеть.

«Интересно, в Британии, Германии, Дании тоже парламент думает о том, кого отправить на песенный конкурс?» — обратил внимание Павел К.

Напомним, 24 марта первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду») сделала заявление порталу Sobesednik.ru, в котором она выступила с критикой певицы Манижи, представляющей Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021, и считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом.