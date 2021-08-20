Поступок двух подростков из Абдулино (Оренбургская область), которые нашли на улице кошелёк с суммой 100 тыс. рублей и отнесли его в полицию, вызвал шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 марта в социальной сети Facebook.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

«В советское время нашли с братом 100 рублей. Оказалось это кошелёк соседки. Отдали. Обещала купить конфет. До сих пор ждём. Лет 35 прошло. Надеюсь, ребятам повезёт», — поделился историей Алексей З.

Множество комментаторов оказались искренне удивлены поступку детей и выразили им слова поощрения. Люди уверены, что в условиях современного мира поступок подростков можно назвать героическим.

«Умнички! Вы гордость не только родителей, но и всего мира!» — считает Любовь Л.

Некоторые пользователи считают, что своими действиями дети спасли свою порядочность. Благодаря успешной борьбе со своим искушением о подростках узнала вся Россия.

«Вижу, мальчики расстроены, но порядочность, благодаря поступку, осталась при вас. Поделили бы, спалились, а ведь репутация родителей и вас самих выше стоит. Вы герои! Теперь вся Россия знает о вас. Молодцы!» — написал Ажыбек М.

Часть людей отметила, что даже если бы дети оставили деньги себе, большого счастья они бы им не принесли. А теперь, считают граждане, мальчикам есть чем по-настоящему гордиться.

«Молодцы мальчишки! Настоящие мужики, честные! На чужом горе счастья не построишь. Они по совести поступили. Пусть им в жизни повезёт, и встречаются только хорошие люди!» — пишет Галина Т.

Нашлись и те, кто занял противоположную позицию. По мнению этих граждан, подростки отнесли деньги в полицию по малодушию, а при совершеннолетии они якобы оставили бы их себе.

«Молодые, поэтому честные. А вот чтобы в возрасте принесли в милицию — сомневаюсь. Самим бы очень пригодились», — поделилась своим мнением Лариса Я.

Несмотря на это, большинство пользователей восприняло поступок детей как надежду, что новое поколение граждан России не растеряет честь и достоинство.

«Все потуги Минобрнауки вырастить поколение «квалифицированных потребителей» пошли прахом», — считает Павел С.

Напомним, 24 марта пресс-служба Управления МВД по Оренбургской области сообщила, что в Абдулино (Оренбургская область) двое подростков нашли на улице кошелёк с суммой 100 тыс. рублей и отнесли его в полицию.