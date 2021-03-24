Смерть краснокнижного белоголового сипа в Московском зоопарке из-за съеденной резиновой перчатки, которую якобы бросил на территорию вольера один из посетителей, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к случившемуся 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Moscowzoo.ru Белоголовый сип

"Из-за безголового типа погиб белоголовый сип. Безголовый должен занять опустевшую клетку в зоопарке», — шутит Yorsh E.

Многие пользователи усомнились в том, что виновником трагедии мог стать посетитель зоопарка, ведь это бы означало предумышленное преступление. Граждане считают, что перчатку мог случайно оставить один из сотрудников организации.

«Почему сразу посетитель? С чего бы ему резиновую перчатку бросать в вольер? Вполне мог кто-то из сотрудников забыть», — считает Евгений Т.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что причиной смерти пернатого стали в принципе люди, которые заточили птицу в клетку и лишили его воли. Будь сип в естественной среде обитания, то он не съел бы резиновую перчатку, считают люди.

«Должен жить в природе, не в зоопарке! Птица должна летать, охотиться, приносить потомство! Он же сидит в тюрьме ради развлечения людей! В тоске о полёте, о парении на высоте! Это преступление! Тем более краснокнижный! Кто за него ответит?» — задаётся вопросом Владимир Т.

Часть граждан призвала ответственные органы изучить камеру видеонаблюдения в зоопарке и найти виновника преступления. Граждане напомнили, что убийство краснокнижного животного карается российским законодательством.

«По камерам найти! За убийство краснокнижного животного есть статья УК РФ», — указал Александр Б.

Ряд людей выразили сожаление в связи с тем, что зоопарк лишился столь ценной птицы. Граждане уверены, что погибшему сипу необходимо как можно быстрее найти замену среди его живых сородичей.

«Найдите этого человека. Пусть теперь идёт в лес и ищет такую же птицу. Пока не найдёт, пусть не возвращается», — написала Лейла В.

Нашлись и те, кто призвал успокоиться тех граждан, которые оказались излишне возбуждены произошедшим.

«Что гадать, кто кинул или оставил? Птицу уже не вернёшь. Жалко, что человек, который призван защищать братьев меньших, не смог этого сделать!» — отметила Галина Ш.

Напомним, 24 марта сотрудники московского зоопарка рассказали в соцсетях, что на территории организации погиб краснокнижный белоголовый сип из-за съеденной резиновой перчатки, которую якобы бросил на территорию вольера один из посетителей.