Парламентские слушания на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех», инициированные фракцией КПРФ, прошли в Малом зале Государственной думы 22 марта 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Фракция КПРФ обсудила с заместителями министров просвещения и здравоохранения выполнение поставленных перед ними задач, стратегий и планов, а с депутатами и учеными — проблемы недофинансирования образования. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил Министерство просвещения за организацию горячего питания в школах, а замминистра просвещения Виктор Басюк поблагодарил фракцию КПРФ за поддержку министерских законодательных инициатив.

Однако самые острые темы российского образования, такие как внедрение в школьное обучение цифровой образовательной среды (ЦОС), активное участие крупного бизнеса в создании так называемых образовательных платформ, сбор персональных данных с учеников без согласия родителей, не были озвучены ни чиновниками, ни депутатами, ни учеными.

Эти темы были заявлены для докладов общественными родительскими объединениями, но возможности выступления их представителям пришлось добиваться со скандалом. В итоге лидерам независимых общественных организаций дали по 2 минуты для выступлений уже при опустевшем зале на исходе четвёртого часа слушаний.

Kprf.ru Парламентские слушания на тему: «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех»

Но сильнее всего представителей родительских общественных движений удивил проект Рекомендаций парламентских слушаний, которые они получили в самом начале мероприятия.

Так, например, в Рекомендациях говорится о наращивании человеческого потенциала и его превращении в человеческий капитал. Использование терминологии западной рыночной экономической теории партией, объявляющей себя носителем марксистско-ленинского наследия, в котором одним из факторов производства является труд, а не человеческий капитал, может указывать на разворот партийной идеологии в противоположную от коммунистических и социалистических идей сторону.

Напомним, что понятие человеческого капитала в западной экономической теории определяется как интенсивный производительный фактор экономического развития, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. Этот термин широко используется в программах, рекомендациях и докладах Всемирного банка, ВЭФ, МВФ.

Также в Рекомендациях парламентских слушаний прописана необходимость принципиального изменения курса образовательной политики через «современные образовательные технологии, включая электронное обучение и дистанционные технологии», обеспечение детей компьютерной техникой и широкополосным интернетом и содержанием образования в цифровой форме.

Kprf.ru Парламентские слушания на тему: «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех»

Парламентские слушания на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех» комментирует для ИА REGNUM лидер многотысячного общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова:

«Нас очень удивило, что из двух заявленных выступлений от нашего движения нам с трудом удалось озвучить двухминутный доклад с требованиями к законодательной власти со стороны родительского сообщества. В нашем выступлении мы готовы были коснуться тех тем, которые послужили причиной огромного количества обращений к депутатам Государственной думы, в Совет Федерации и правительство Российской Федерации, а именно об основных рисках, вызванных появлением в сфере образования представителей частного бизнеса — банков и онлайн-платформ: рисках падения качества образования, монополизации образования частным бизнесом, рисках нанесения вреда здоровью обучаемых и преподавателей, полного вытеснения живого образования электронным, сегрегации общества по имущественному цензу, внедрения ложных ценностей и идеологии в образовании, бесконтрольного сбора персональных данных учеников, рисках, которые влечет отсутствие у родителей возможности видеть и оценивать учебную программу, и, наконец, угроза национальной безопасности РФ. Мы хотели заявить о необходимости абсолютно новой модели образования, ориентированной на человека, а не на технологии. Но парламентарии лишили нас этой значимой для нас возможности».

Своим мнением о слушаниях делится юрист общественного движения «Родители Москвы» Зухра Муратова:

«От парламентских слушаний на такую острую и наиважнейшую тему, как образование, мы ожидали совсем другого. Если подходить к вопросу серьезно, то от замминистра просвещения Виктора Стефановича Басюка мы бы хотели узнать о предстоящих изменениях в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС 4.0.), о том, как его министерство намерено вести диалог и разрешать явные противоречия с родительской общественностью, возникающие при внедрении электронного обучения и ЦОС, о сохранении здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях в условиях внедрения ЦОС, о последствиях сокращения количества школ в регионах России, о целесообразности объединения школ и детских садов в образовательные комплексы, а также о сохранении негативной тенденции оптимизации образовательных учреждений, об изучении удовлетворенности педагогов, родительского сообщества и учеников учебным, рабочим процессом и итогами обучения, о целесообразности запроса персональных данных в образовательных учреждениях.

От замминистра здравоохранения Семеновой Татьяны Владимировны, также выступавшей на слушаниях, мы бы хотели узнать о возвращении ежегодных медосмотров в школах по «школьным болезням» (проблемы со зрением, проблемы с осанкой, неврологические проблемы), о постоянном мониторинге психического и физического здоровья детей для уточнения санитарных правил и норм, выявления и коррекции факторов риска, развития профилактической медицины, о результатах исследований последствий электронного обучения, применения дистанционных технологий для психического и физического здоровья детей, об оценке влияния цифровой образовательной среды на здоровье и благополучие детей.

От зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы Смолина Олега Николаевича мы бы хотели услышать о законодательных инициативах по сохранению очного образования без применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, о гарантиях права обучающихся на качественное бесплатное образование, о сохранении разностороннего доступного дополнительного образования.

Мы просим думские фракции уйти от практики формальных парламентских слушаний, тем более по такой теме как образование, в которую вовлечены десятки миллионов граждан страны. Всестороннее обсуждение, на наш взгляд, требует участия, помимо выше обозначенных чиновников:

представителя Рособрнадзора для обсуждения вопросов добровольности использования цифровых образовательных платформ, соответствия их контента требованиям ФГОС, значительного количества «административных» проверочных работ, не имеющих прямого отношения к учебному процессу, но обусловленных рейтингами, измерением качества образования на разных уровнях, участием в международных сопоставлениях;

представителя Министерства финансов для обсуждения вопросов бюджетного финансирования сферы общего образования, высшей школы и науки, снижения дифференциации оплаты труда педагогов по регионам России, как фактора, влияющего на статус педагога, качество работы и благополучие; увеличения бюджетных мест в вузах, сохранения бесплатного дополнительного образования;

представителя Министерства науки и образования для обсуждения вопросов цифровой трансформации высшего образования, сохранения очного обучения, увеличения бюджетных мест, стипендий;

представителя Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в связи с растущей обеспокоенностью родительского сообщества вопросами передачи персональных данных при использовании цифровых образовательных платформ;

представителя Роспотребнадзора, поскольку большую озабоченность вызывает соответствие внедряемой цифровой образовательной среды здоровьесберегающей модели, с докладом о соответствии параметров ЦОС адаптированным под новые условия санитарным нормам и правилам, реальной возможности регулярного мониторинга электромагнитной безопасности в образовательных учреждениях».

Kprf.ru Парламентские слушания на тему: «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех»

Сложно сказать, прислушается ли парламент к просьбам и требованиям родительского сообщества, ведь после выступления представителя организации «Общественный уполномоченный по защите семьи» о проблемах, связанных с цифровым обучением и дистантом, депутат Коломейцев заявил:

«Вы безусловно, наверно, в чем-то талантливы, но это не дает вам права давать оценки в вопросах, в которых вы не до конца хорошо разбираетесь».

Интересно, насколько хорошо, по мнению депутата, разбираются в вопросах школьного образования Сбербанк, Яндекс и АНО «Цифровая экономика».