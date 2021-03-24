Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Зенари, выступая во время виртуальной пресс-конференции по случаю 10-й годовщины начала войны в этой стране, назвал визит папы Римского Франциска в Ирак (5—8 марта) «очень обнадеживающим для всего сирийского народа», передает американский католический портал Crux. Нунций отметил, что многие дипломаты в общении с ним проявили «огромный интерес», а «некоторые из них спрашивали, когда папа Римский приедет в Сирию?» Зенари подчеркнул следующее: «Я должен заверить вас, что Сирия совсем, совсем не забыта папой Франциском. Она остается в его сердце, и я могу истолковать его слова так, что, как только позволят обстоятельства, папа непременно посетит Сирию».

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако сам понтифик, возвращаясь из Ирака в Рим, на борту самолета заявил журналистам, что «о поездке в Сирию я не думал, но мне близка эта возлюбленная и мученическая страна, из стран Ближнего Востока пока возможна и обещана поездка только в Ливан». Вслед за этим в интервью журналу американских иезуитов America ситуацию прокомментировал секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Он отметил, что не испытывает надежды на быстрое разрешение сирийского конфликта. После десяти лет войны в Сирии «мы должны быть реалистами в отношении того, чего мы — международное сообщество и регион — можем достичь», подчеркнул монсеньор, добавив: «Мы очень обеспокоены крайней нищетой, которая царит в стране, судьбой молодых людей, которые сейчас, после десяти лет войны, сталкиваются с отсутствием школьного образования, адекватного питания. Это будущее поколение, которое будет очень неполноценным почти во всех смыслах этого слова. Но, к сожалению, я не вижу чуда для Сирии на горизонте».

Centro Televisivo Vaticano Марио Зенари

В этом контексте слова Зенари о том, что «папа непременно посетит Сирию», выглядят скорее попыткой не дать возможности противопоставлять Сирию и Ирак друг другу. Хотя это сложно, в том числе и из-за истории. Ведь в Дамаск в 2001 году совершал визит папа Иоанн Павел II, что происходило в ситуации, когда понтифик первоначально в 1999 году планировал отправиться в Ирак, однако его поездку сорвали американцы. Конечно, сейчас Святой престол может сослаться на то, что в Сирии продолжается гражданская война, до сих пор вспыхивают спорадические боевые столкновения. Но так ли уж лучше ситуация в соседнем Ливане, который стоит на пороге серьезнейшего политического, экономического и социального кризиса? Однако ватиканская дипломатия, которая готовит визит папы в Ливан, и сам понтифик принимают активное участие в урегулировании. Так, на днях состоялись телефонные переговоры между Франциском и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых они «поделились своими мыслями и опасениями» по поводу нескольких «кризисов, дестабилизирующих многие регионы мира», включая Ливан.

С учетом предыдущей поездки в Ирак это создает ощущение того, что на Ближнем Востоке понтифик в настоящее время готов работать с западными центрами — с Вашингтоном по Ираку и Парижем по Ливану. Между тем папа Франциск позиционирует себя инклюзивным лидером, нацеленным на то, чтобы отмыть Католическую церковь от имиджа «западной церкви». Это важно не только для Ближнего Востока, но и других регионов с преобладанием мусульманского населения, прежде всего Азии, где до сих пор, как замечает гонконгский католический портал UCA News, «наследие колониальных торговых войн и крестовых походов по-прежнему «окрашивает» христианско-мусульманский диалог». Визит в Сирию показал бы, что Святой престол может иметь дело с ведущими региональными державами — Турцией и Ираном, а также Россией. Сложности для Ватикана здесь создает конфессиональная ситуация в Сирии, где христиане в большинстве своем представлены православными и верными Армянской апостольской церкви, в то время как в Ираке доминируют католики, и они же представлены на высоком политическом уровне в Ливане.

Lebnen18 Собор святого Григория бейрутской архиепархии Маронитской католической церкви

Но и это можно обернуть в плюс, если обратиться к исторической встрече папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване в феврале 2016 года, где было принято Совместное заявление, в котором говорилось: «В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока». Организация в Сирии во время визита понтифика расширенной встречи папы и московского патриарха с участием предстоятелей местных Церквей как продолжение гаванского формата стала бы мощным сигналом мировому сообществу в целом и некоторым странам в частности. Например, по ее итогам можно было бы призвать администрацию президента США Джо Байдена отменить печально известный «закон Цезаря», принятый при Трампе, который резко ухудшил гуманитарную обстановку в Сирии.