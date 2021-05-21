



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Министр экономики Грузии Натия Турнава, которая еще недавно находилась с визитом в Брюсселе в составе правительственной делегации, сообщила журналистам интригующую новость. По ее словам, Тбилиси активно обсуждает с ЕС проект прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля электропередачи, который свяжет энергосистемы Грузии и Европейского союза. При этом Турнава подчеркнула, что после обсуждения данного вопроса в «предварительном плане» на заседании Совета ассоциации представители высших органов ЕС изъявили готовность помочь Грузии. «Этот проект был задуман как идея два или три года назад, — говорила Турнава. — Мы уже проинформировали наших друзей и коллег, что Всемирный банк должен подтвердить полное технико-экономическое исследование. Для нас важно, чтобы западные компании приняли участие в этом историческом, важном проекте, и мы настоятельно призываем соответствующие структуры ЕС поощрять компании к участию как в финансировании исследования, так и в последующем поиске инвесторов и подрядчиков». Общая стоимость работ оценивается более чем в 3 млрд долларов.

В этой связи европейские эксперты со ссылкой на свои источники в составе грузинской делегации сразу отметили сенсационность в заявлении Турнавы. Подводный кабель, который соединит Грузию с ЕС, рассматривается и как шанс диверсифицировать энергетический рынок, и как возможность уменьшить зависимость Тбилиси от поставок электричества из соседних стран — России, Турции и Азербайджана. Действительно, по данным Энергетической платформы Грузии, 65% получаемой республикой электроэнергии являются экспортными поставками из этих стран. Время от времени вокруг поставок российской электроэнергии в Тбилиси определенные силы раздувают политические спекуляции, заявляя, что Москва может ввести «энергетические санкции», хотя таких угроз с ее стороны никогда не звучало. Но это еще хоть как-то объяснимо, учитывая сложные отношения между двумя странами. А как быть с Турцией и Азербайджаном, с которыми на протяжении ряда лет Грузия выстраивает чуть ли не военно-политическое и торгово-экономическое партнерство, не говоря уже о том, что энергосистемы трех стран связаны магистральными ЛЭП?

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Возникает вопрос: почему же Грузия отказывается от азербайджанского электричества? — пишет на страницах портала Haqqin. az бакинский эксперт Эльнур Мамедов. — Тбилиси всегда компенсировал недостаток электроэнергии, в том числе и в самые трудные дни, за счет поставок из Азербайджана, России и Турции. Причем они шли по действующим ЛЭП и не требовали дополнительных миллиардных расходов на сложные системы передачи как под водой, так и на суше. Более того, еще два десятка лет назад начались переговоры с участием Баку, Тбилиси и Анкары об экспорте азербайджанской электроэнергии через Грузию в Турцию и далее в Европу». И что теперь, если иметь в виду уже существующие между странами проекты Баку — Тбилиси — Джейхан, Баку — Супса, Баку — Тбилиси — Карс, TAP, TANAP и Южный газовый коридор, связывающие весь регион? Или то, что в Баку одно время были уверены, что, учитывая ситуацию на Украине, Турция для Грузии будет оставаться «наиболее удобным окном в Европу», а также «посредством Черного моря поставлять на европейские рынки свои товары и осуществлять импорт»?

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А сейчас Тбилиси обозначил новую цель, пока первую — интеграцию в энергосистему ЕС, даже ценой возможного отказа от статуса транзитной страны в сфере электроэнергии и превращения в импортера ее. Фактически это означает, что Грузия стала определять выбор иного геополитического пути, отказываясь от следования прежней внешнеполитической концепции. Кстати, первыми это заметили в Анкаре. Еще год назад известный турецкий эксперт Энгин Озер подвергал сомнениям реальность формата Азербайджан — Грузия — Турция, заявляя, что Баку для Анкары — это братская страна, а Тбилиси — не совсем предсказуемый партнер. Но сегодняшние события не случайны. После окончания карабахской войны в Закавказье начинается процесс создания, точнее, воссоздания старых-новых коммуникаций с Турцией и Ираном с подключением России и ввода в региональную коммуникационную сеть Армении и Нагорного Карабаха. Меняется транзитное геополитическое значение Грузии, через территорию которой проходят сейчас коммуникации между Азербайджаном и Турцией.

Ankaramoscow.com Турецкий эксперт Энгин Озер

Есть основания предполагать, что Грузия откажется от предлагаемого Анкарой формата «3 + 3» (Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения) в Закавказье из-за опасения, что такие страны, как Турция, Россия и Иран, «задушат ее в своих тесных геополитических объятиях». Для Тбилиси стало сюрпризом спарринг-партнерство Москвы и Анкары во время карабахской войны, оно вызвало у него исторические ассоциации времен начала 1920-х годов и опасения повторения сейчас той же геополитической трансформации. Понятно, что в Тбилиси есть силы, рассчитывающие на то, что Запад «не допустит инфраструктурных изменений в регионе в связи с карабахским соглашением». Вот они и стали действовать. Что из этого выйдет, сказать сложно. Ясно другое: в Закавказье начался «малый шахматный геополитический турнир», и часы сказали «тик-так».