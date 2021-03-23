В Ставропольском крае мировой судья приговорил к штрафу в размере 565 рублей семилетнего мальчика Макара П. Он каким-то странным образом оказался в должниках перед ООО «ЖКХ», которое является региональным оператором по вывозу мусора. Решение суда было доставлено по почте. Мать дошкольника попросила разрешения у почтальона расписаться в его получении, так как писать ребенок еще не умеет.

Инцидент произошел в городе Новопавловске Кировского района Ставрополья. Помимо штрафа за просроченный платеж за вывоз твёрдых бытовых отходов, ребенка обязали оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Родители мальчика удивились такому решению и решили обратиться за разъяснениями в суд.

«Приведу сына к судье, возразим устно. Нечего ребёнку жизнь портить, ему ещё в школу идти и в институт поступать, а на нём уже штраф висит!» — приводит слова матери мальчика lifе.ru.

Предположительно причиной такого инцидента с судебным решением, вынесенным в отношении ребенка, стало то, что дом был приобретен на средства материнского (семейного) капитала и все члены семьи являются долевыми собственниками. В суде не стали разбираться, кто именно заключал договор с регоператором, и вынесли судебное решение в отношении первого попавшегося из них, не став уточнять возраст должника.

Так, в графах судебного приказа «дата» и «место рождения» имеется запись: «Не установлено». Решение было вынесено судьей С. Н. Шевелевой, которой адресованы сотни комментариев YouTube-канала журналиста Андрея Караулова. Многие интересуются, где она получала образование и получала ли вообще. Другие возмущены ее решением и просят принять меры, вплоть до увольнения.

Jes Мусорный контейнер

«Судья не читает материалов дела, просто подмахивает документы. Гнать такого судью работать уборщиком, а не штаны просиживать в суде» , — возмущен один из пользователей соцсети.

«Нет слов. Театр абсурда. Покажите лицо судьи Шевелевой. Пусть вся страна знает своих героев» , — требует Лев К.

«Срочно подавать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Это будет новый мировой рекорд. Ура!» — иронизирует Александр К.

Пользователи видеохостинга также напомнили о ряде резонансных судебных процессов, когда малолетние дети, погибшие в результате ДТП, объявлялись «пьяными» по результатам судебно-медицинских экспертиз, чтобы избавить от наказания настоящих виновников смертельных аварий.

«Господи! Ну совсем сдурели! То малыш, высосавший бутылку водки, кидается под машину, то семилетнего под суд отдали!» — напомнила о таких случаях Клавдия Г.

«А что удивляться? У нас даже шестилетний ребенок, выпив бутылку водки, на велосипеде во дворе в машину врезается! И такой маразм в следствии и суде бывает!» — вторит ей Семен С.

Судейская мантия

Ряд пользователей соцсети рассказал о собственном опыте общения с представителями власти и не менее абсурдных случаях.

«Что-то я не удивляюсь! К моему сыну приходили из военкомата дважды, чтобы забрать в армию… на тот момент ему было два года» , — рассказала о своем опыте мать, назвавшаяся Леди Ангел.

Иронизировали граждане и по поводу слишком «легкого» наказания семилетнему должнику за услуги ЖКХ, а также предполагали, чем может завершиться дело.

«Надо ещё десять суток ареста и 100 часов исправительных работ, слишком «гуманное» правосудие для семилетних детей» , — с сарказмом предложил пользователь с ником М.

«Попал пацан, игрушки теперь арестуют» , — мрачно шутит некто МиМо.