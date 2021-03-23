Новосибирец стал очевидцем того, как доставщик еды взбирался на гору снега, чтобы доставить заказ. Видеозапись, которой он поделился в социальных сетях, собрала сотни комментариев.

Скриншот со страницы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

«На улице Декабристов наш подписчик стал очевидцем того, как нелегко даётся курьерам их ежедневный труд по доставке еды голодным новосибирцам», — говорится под видео, размещённым на странице паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

»Доставка должна быть осуществлена любой ценой!!! Но так-то просто в городе дорог нет, от слова нет», — отметил Роман Е.

Анна Б. объяснила поступок доставщика тем, что «там такая огромная лужа, что не пройти».

«А там другой дороги нет, или по дороге впереди машины люди идут, потому что не чищены тротуары, а сейчас ещё и лужи по колено!» — подтвердила Ирина С.

«Хочется пожелать парню сил, терпения и здоровья. Знай, это лишь временная работа», — подчёркивает Егор Е.

«Парень молодец. Только так и надо идти к своим целям», — считает Иван Ж.

«Доставить любой ценой», — написал Сергей А.

«У нас новый супергерой — человек-бульдозер», — отметил Александр С.

«У Фродо не такой тяжёлый был путь в Мордор», — считает Толян Я.

А одна из подписчиц пожалела парня, отметив, что «и в мороз, и в грязь, а они работают».

Отметим, что ранее депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудил проблему с уборкой снега в Новосибирске. В частности, парламентарии отметили, что многие управляющие компании не вывозят снег, им дешевле сдвинуть сугробы со своей территории и оплатить штраф.

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При этом мэрия сегодня, 23 марта, отчиталась, что с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 653 203 куб. метра снега.