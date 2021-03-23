Похоже, до японцев начинает доходить, что в Москве всерьез на высшем уровне принято решение отвергать без прежних дипломатических уверток и иносказаний необоснованные и с точки зрения международного права незаконные притязания официального Токио на суверенные территории России — Курильские острова. Считаю, долгожданную точку в этом вопросе поставил президент РФ Владимир Путин, заявив: «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». При этом, как говорится, однозначно речь шла о поправке к Конституции РФ, запрещающей отчуждение территорий страны. Запрещающей, заметим, всем, в том числе президенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

При этом Путин недвусмысленно ответил и на «ожидания» наших восточных соседей, которые, как утопающий за соломинку, пытались ухватиться за внесенные в скобках в поправку случаи изменения границы через процедуры демаркации, делимитации и редемаркации. «Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — бросил президент в ответ задавшему вопрос об «исключениях» журналисту. Видимо, японскому. В Японии поняли реплику правильно, переведя ее как «он вам объяснит, где там граница».

И хотя в Стране восходящего солнца остаются «оптимисты», призывающие… заставить (?!) русских продолжать переговоры об островах, их голос тонет в потоке пессимистических прогнозов и, по сути, призывов смириться с итогами проигранной милитаристской Японией войны и не тешить себя пустыми иллюзиями. В том числе иллюзиями о том, что надо-де лишь дождаться нового резкого ослабления России или строить геополитические планы в расчете на ситуацию, когда Китай предъявит России претензии на российский Дальний Восток и Сибирь, что заставит Москву ценой территорий искать союза с Японией в противостоянии Поднебесной.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. Южно-Курильск

Анализ высказываний по «теме островов» японских журналистов и политологов дает основание полагать, что в Японии начинают понимать бесперспективность получения не только всех южных Курил, но и островов Малой Курильской гряды (МКГ) — Шикотана и гряды Плоские, Хабомаи по-японски. В 1956 году по волюнтаристскому настоянию тогдашнего руководителя СССР Никиты Хрущева в сыгравшую роль мирного договора Советско-японскую совместную декларацию было внесено допущение возможности передачи Японии в виде жеста доброй воли МКГ, но только после заключения двустороннего мирного договора. В 1960 году, когда стало ясно, что японское правительство не желает удовлетвориться Малой Курильской грядой, и вместо мирного договора заключило с США направленный против СССР обновленный военный договор, по указанию того же Хрущева правительству Японии были направлены дипломатические ноты, в которых сообщалось, что к вопросу о передаче островов МКГ можно вернуться только после того, как все иностранные войска будут выведены с территории Японии. Как известно, это условие остается невыполненным до сих пор, и существует реальная опасность того, что в случае гипотетической передачи Японии островов МКГ на них, согласно японо-американскому «договору безопасности», будут размещены направленные против России американские базы и военные объекты.

Отметим, что в Японии в должной степени понимают озабоченность Москвы использованием островов Шикотан и Плоские армией США. И приходят к заключению, что российское руководство не пойдет на ущемляющие безопасность своей страны, прямо скажем, неразумные шаги. Тем более ради ничего серьезного России не сулящего формального мирного договора с Японией. Это признает автор влиятельного японского издания Yahoo News Japan военный журналист Бунтаро Курои, ранее работавший в нашей стране. Он пишет: «Некоторые японские СМИ сообщили, что Кремль вновь подчеркнул стремление отдать приоритет заключению договора, а не проблеме северных территорий, но это не совсем так. Россия хочет не отложить территориальный вопрос на потом, а стремится игнорировать его». В свете приведенного выше высказывания российского президента такую оценку следует признать правильной.

Курои при этом предупреждает, что Москва может-де обмануть и, добившись мирного договора, используя неблагозвучный жаргон, «кинуть Японию»: «Даже если будет подписан мирный договор, российская сторона после этого сможет заявить: «Мы не давали таких обещаний» или «Мы не говорили, что будем обсуждать территориальные вопросы». По крайней мере, ясно, что российская сторона пытается избежать заявлений о двух островах».

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Предупреждение напрасное, ибо японское правительство уже неоднократно разъясняло, что без «северных территорий», причем всех, ему мирный договор с Россией не нужен. Есть понимание того, что на условиях «хрущевского компромисса» о двух островах японский политический класс не позволит какому бы то ни было японскому премьеру заключать мирное соглашение с Москвой. В связи с этим выскажу предположение, что обструкция в парламенте и даже внутри своей правящей Либерально-демократической партии так называемым «сингапурским договоренностям», якобы допускавшим согласие Синдзо Абэ удовлетвориться Шикотаном и Хабомаи, явилось одной из причин его скоропалительной отставки при появлении симптомов обострения хронического заболевания.

Думаю, не обладающий присущей Абэ политической харизмой и напористостью нынешний премьер Японии Ёсихидэ Суга в душе не верит в возможность заработать какие-либо политические очки на проблеме «северных территорий» и в отношениях с Россией будет, что называется, лишь «отбывать номер».

Считаю, что положить конец спекуляциям вокруг якобы оставленных для Японии лазеек в поправке к Конституции РФ и окончательно расставить точки над «i» должен МИД РФ. И не только о Курилах, но и о «мирном договоре». В ответ на заявления японского правительства о том, что ему не нужен мирный договор с Россией «без Курил», надо столь же определенно заявить японским «партнерам и коллегам», как и нашему народу, что России мирный договор ценой Курил также не нужен.