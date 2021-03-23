Письмо Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором сообщается, что цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

»Какое-то предупреждение запоздалое. Цены уже подскочили», — указал Сергей М.

Многие пользователи пришли в шок от такого прогноза. Люди утверждают, что цены на бензин и так уже выросли до неприличных цифр.

«Куда уже выше — и так 50 за литр?! Совсем уже утеряли связь с реальностью», — пишет Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы указали на то, что объективных причин для роста цен на топливо попросту нет. Граждане уверены, что российские производители придумывают разного рода причины и манипулируют ими в целях получить как можно больше выгоды за счёт обычных автомобилистов.

«Нефть дорожает на рынке — следом и бензин дорожает. Нефть дешевеет на рынке — бензин дорожает. Ничего нового, всё стабильно», — отметил Евгений Б.

Ряд граждан пришли к выводу, что недра России больше не принадлежат её народу, ведь люди просто не понимают, каким образом формируются те или иные цены на продукты, произведённые из полезных ископаемых страны.

«Помните сказки про недра, которые принадлежат народу? Если перевести на русский, то население должно оплатить потери олигархов-нефтяников. И это при высокой цене на нефть!» — считает Сергей С.

Часть людей указала на то, что контроль за ценами на топливо должен взять президент России Владимир Путин, иначе граждане постоянно оказываются один на один перед фактом роста стоимости и никак не могут на это повлиять.

«Сколько бы президент ни удивлялся росту цен на горючку — всё равно дорожает!» — написал Константин А.

Нашлись и те пользователи, которые считают, что проблемы автомобилистов — это только проблемы автомобилистов, и других граждан страны это не касается.

«Имеешь машину — плати за неё. Не можешь её содержать — не имей машину», — поделился своим мнением Сергей У.

Напомним, 23 марта газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому Независимый топливный союз (НТС) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится, что цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов.