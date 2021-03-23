Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он обвинил Москву, что та якобы «всё больше и больше» отдаляется от Брюсселя, и напомнил про «пять принципов» взаимодействия с Москвой, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Никакие отношения и никогда не могут строиться на односторонней выгоде, будь то пять пунктов или двадцать пять, не имеющих отношения к принципам», — поделилась своим мнением Elena P.

Многие пользователи предположили, что такая реакция Борреля спровоцирована ощущением уязвлённости, ведь Российская Федерация не соглашается на требования Вашингтона и не идёт на уступки Евросоюзу в вопросах, противоречащих интересам России.

«Как только показали им, что они не единственные в этом мире, так сразу с обвинениями выступили. Вы сами дали американцам в руки возможность вводить санкции, сами пыжились как павлины друг перед другом, а все вместе — перед США. Теперь получайте то, что заслужили», — пишет Пётр М.

Некоторые комментаторы считают позицию Борреля крайне низкой. Люди уверены, что ЕС попросту перекладывает всю ответственность на Москву, хотя сам виноват в том, что отношения с Российской Федерацией оказались, по сути, уничтожены.

«Просто и смех и грех. Как всегда, переложим всю свою вину на плечи России. Боррель пусть эти сказки рассказывает семилетнему ребёнку. А ещё пусть свои 5 принципов, по которым они намерены сотрудничать с Россией, извините за грубость, засунут себе в…, ну вы поняли куда. Эти 5 принципов сами бы и исполняли», — написала Валентина Ц.

Thijs ter Haar Штаб Евросоюза в Брюсселе

Ряд граждан привёл в пример «грехи» самого Европейского союза, из-за которых России ничего не осталось, как дать понять, что так больше продолжаться не может.

«Пять принципов, говорите? Мне кажется, что им стоит взглянуть на себя в этих принципах. Во-первых, Минские соглашения касаются Франции и Германии, если мне не изменяет память, точно так же, как и России. Вот только не видно какой-либо активной деятельности этих стран по «воспитанию» своих «подопечных». Во-вторых, упомянутые страны Прибалтики сами всё время ведут антироссийскую деятельность, тем самым отдаляя себя от РФ. В-третьих, кто, как не РФ, печётся об энергетической безопасности ЕС, ограждая её от дорогущего газа из США, и с разных сторон поставляя свой газ. В-четвёртых, именно от РФ постоянно идут сигналы о совместных действиях по решению международных проблем», — отметила Ярема Г.

Нашлись и те, кто призвал европейских политиков снизить градус напряжения и перестать разговаривать с Россией с агрессивной позиции. Люди уверены, что Европе пора одуматься.

«Россия как кость всем в горле. Вот что им всем неймётся? Большинство в руководстве ЕС — люди преклонного возраста, уже жить спокойно пора, деньги-то есть, да цветочки нюхать на фазенде, а они всё угомониться не могут», — считает Галина Л.

Напомним, 22 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Москву, что та якобы «всё больше и больше» отдаляется от Брюсселя, и напомнил про «пять принципов» взаимодействия с Москвой.