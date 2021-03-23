Заявление главs МИД России Сергея Лаврова о том, что Брюссель уничтожил отношения с Москвой, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Да, к сожалению, Европа вынуждена играть по правилам США, хотя они и сами понимают, как стрёмно они выглядят», — пишет Not P.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского министра иностранных дел. Граждане отметили, что пора России полностью отказаться от западной ориентированности и заняться собственной экономикой и производством.

«Давно пора, всех назад в Россию отправить, виллы и авто продать и в бюджеты регионов на восстановление ЖКХ направить, на лечение людям и прочие дела, а то засиделись вы в Европах. Только рубль обвалили, чудотворцы», — поделился своим мнением Андрей К.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что в конфликте между Евросоюзом и Россией виноваты обе стороны. А часть и вовсе обвинила Лаврова в том, что его ведомство само виновато в уничтожении отношений между Брюсселем и Москвой.

«А не Российская Федерация ли уничтожила свои отношения с Евросоюзом? Не виноват ли в этом сам Лавров?» — написал Вячеслав О.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ряд людей выступили с утверждением, что Российской Федерации пора прекратить выстраивать отношения с кем-либо, а заняться внутренней политикой, поднятием благосостояния граждан и укреплением независимости от внешнего мира.

«Надо развивать свою страну под названием Россия, а не сетовать на плохие отношения с США и Евросоюзом», — считает Владимир З.

Отдельные граждане выразили уверенность, что сами по себе отношения с другими странами не имеют никакого смысла, если они не приносят позитивного результата для нашей страны.

«Какие на фиг отношения? Что они всё время обсуждают? Если кому-то что-то выгодно, он это покупает или лоббирует. Чего они эти отношения везде суют?» — задаётся вопросом Александр К.

Нашлись и те, кто оказались уверены, что полноценного расставания с ЕС у России не произойдёт. Тот или иной уровень контактов между Москвой и Брюсселем всё равно останется, считают люди.

«Так или иначе, какие-то контакты всё же неизбежны в любом случае», — предполагает Екатерина Ф.

Напомним, 23 марта глава МИД Сергей Лавров заявил после переговоров с китайским коллегой Ван И, что Брюссель уничтожил отношения с Москвой.