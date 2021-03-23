Заявление главы МИД КНР Ван И о том, что Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия Китай

"Сейчас американские шестёрки скулить начнут. Их ужас посещает при одной мысли, что эти две страны будут проводить совместную политику», — отметил Евгений Ф.

Многие пользователи оказались рады, что руководство России заручилось долгосрочной дружбой с Китаем. Граждане уверены, что в противостоянии с Западом поддержка КНР будет очень даже кстати.

«В противостоянии с Западом Китай — наш стратегический союзник», — поделился своим мнением Сергей К.

Ряд граждан указали на то, что экономическая и военная мощь Китая является серьёзным аргументом для того, чтобы не дать Соединённым Штатам вести себя слишком развязно. Она может помочь как самому Китаю, так и России обеспечить самостоятельную политику.

«Китай при желании мигом может все тяжбы прекратить — очень много американских производств находится именно в Китае», — пишет Ксения К.

Kremlin.ru Владимир Путин и Со Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая

Некоторые комментаторы относятся к Пекину с недоверием. Люди уверены, что китайскому руководству крайне важно иметь торговые отношения с Вашингтоном. Поэтому добрососедство — это, конечно, хорошо, считают люди, но всё-таки следует придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

«Китай не хочет объединяться с РФ и «дать по зубам наглым США», ему выгоднее давать США свои товары, получать от США по зубам он тоже не хочет, выгоднее получать технологии. Что может быть общего у РФ и Китая?» — задаётся вопросом Вячеслав О.

Часть граждан с опаской относятся к Китаю. Граждане уверены, что Пекин стремится выкачать из России ресурсы, а Москве остаётся лишь закупать из КНР различный ширпотреб.

«Лес и другие ресурсы — Китаю, а батарейки и всякое — в Россию — вот и вся дружба», — считает Андрей А.

Нашлись и те, кто считает, что в геополитике никому до конца доверять нельзя. Люди считают, что Российской Федерации необходимо стать абсолютно независимым и самодостаточным государством.

«Когда я учился в школе, наш учитель истории говорил: запомните, Билл (Клинтон) нам не друг, и Гельмут (Коль) не друг. Это было во время, когда Борис Николаевич в дёсны жахался с этими двумя. Вот смотрю на новости о Китае — и хочется сказать то же самое: Си Цзиньпин нам не друг. Максимум временный попутчик», — написал Яков З.

Напомним, 23 марта глава МИД КНР Ван И заявил на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.