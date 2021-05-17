Пандемия коронавируса, которая до сих пор с трудом сдаёт позиции, проверила на стрессоустойчивость практически все отрасли, но наибольший удар приняли на себя здравоохранение и экономика. Большое потрясение пережило малое и среднее предпринимательство (МСП), которому и до пандемии было нелегко. В Чувашии в МСП занята треть населения, малый бизнес обеспечивает 30% налоговых отчислений, и на его долю приходится 33,7% в структуре валового регионального продукта. О том, как выживали в ковидный кризис предприниматели, что помогло смягчить последствия, как республика под руководством Олега Николаева, возглавившего Чувашию чуть более года назад, планирует наращивать инвестиционный портфель и бороться с бедностью, рассказал в интервью ИА REGNUM вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Дмитрий Иванович, вы пришли в правительство в довольно сложный период, когда приходилось заниматься не столько развитием экономики, сколько сохранением базиса и особенно удержанием на «плаву» малого бизнеса. Насколько сильно отразилась пандемия на МСП: сколько предприятий закрылось, каковы убытки, какие отрасли в Чувашии более всего пострадали?

Ограничения, которые вводились в прошлом году и до сих пор не сняты в полном объёме, больше всего ударили по предприятиям общепита, где годовой спад составил 25%, а также по туризму и сфере услуг — в частности, по организации спортивных, культурных и других зрелищно-массовых мероприятий. Большой спад был по розничному товарообороту, на который наложилось ещё и снижение покупательской способности. С учётом того, что в этих отраслях трудится большая часть занятых в МСП, то удар был значительный.

По итогам 2020 года порядка 10 тыс. субъектов МСП прекратили свою деятельность. Но при этом часть из них вернулась в предпринимательство в новом режиме — в качестве самозанятых. Всего в настоящее время в Чувашии зарегистрировано более 12 тыс. самозанятых, которые причисляются к субъектам МСП и могут получить все меры поддержки малого бизнеса. То есть нагрузка на бюджет, налоговые и социальные выплаты уже совсем другие.

Из самозанятых, кстати, 9 тыс. человек работают непосредственно в Чувашии, остальная часть — в Москве и других регионах. То есть за счёт введения данного налогового режима также удалось «вытащить» людей, которые раньше числились безработными, но фактически трудились.

Да, с одной стороны мы потеряли 10 тыс. малых предприятий, но с учётом того, что часть из них перетекла в форму самозанятых, то в целом по году получается рост зарегистрированных субъектов МСП, включая самозанятых, порядка 15%. Всего в Чувашии насчитывается 42,7 тыс. субъектов МСП.

Cap.ru Вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов

Налоговые отчисления значительно упали?

Как ни странно, налоговых отчислений от субъектов МСП стало больше. Вероятнее всего, здесь сказался накопительный эффект и финансовая подушка предыдущего периода, когда малые предприятия запускали новые проекты, которые дали такой отложенный эффект.

В целом убыток от основной деятельности субъектов МСП по всем подходам можно оценить ориентировочно летом 2021 года, когда Росстат представит сводную статистику.

Сейчас постепенно ограничения снимаются, и чиновники очень осторожно говорят о восстановлении экономики. А как в Чувашии?

Да, эпидемиологическая ситуация в целом стабилизируется. Отдельное спасибо системе здравоохранения, нашим врачам, которые в неравной борьбе, но выстояли и спасли многие жизни. И это позволило, в свою очередь, снимать одно ограничение за другим. Задача на 2021 год — восстановление экономики. Надеюсь, мы встанем на привычные рельсы. Разговариваем с предприятиями общепита, с предпринимателями — они видят рост, оживление. После такого затишья, можно даже сказать уныния, деловая общественная жизнь и предпринимательское сообщество оживают.

Глава Чувашии весной 2020 года заявлял, что последствия экономического кризиса из-за пандемии поможет смягчить индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Насколько это удалось?

Конечно, эта программа стала большим подспорьем для субъектов МСП. В прошлом году республика получила 450 млн рублей на докапитализацию гарантийного фонда Чувашии. Он выступает поручителем при выделении кредитных средств, избавляя бизнес от необходимости обеспечения залога. Капитализация нашего фонда в настоящее время одна из самых больших среди других регионов, на реализацию проекта можно получить до 100 млн рублей — это максимальный объём средств среди других аналогичных региональных институтов.

Ещё 550 млн рублей было направлено на докапитализацию республиканского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, которое выдаёт льготные займы (под 2—6%) на пополнение оборотных средств. Нам удалось в прошлом году сделать эту поддержку более доступной за счёт снижения уровня обеспечения заявки со 140% до 70%, сокращения перечня документов с тридцати до четырёх и уменьшения времени рассмотрения заявки — бывает, что уходит всего час. Многие предприниматели воспользовались этой мерой поддержки, она оказалась одной из самых популярных.

С учётом спроса в этом году будет направлено ещё 650 млн рублей на докапитализацию гарантийного фонда и агентства по поддержке МСП.

Как в целом оцениваете эффективность реализации ИПСЭР?

Из десяти регионов, которые разработали индивидуальные программы социально-экономического развития, мы стали одними из немногих, кто на 100% выполнил все плановые показатели. Это говорит о том, что принятые меры поддержки, в том числе оперативно принятые с учётом пандемии, позволили нам максимально использовать ресурс ИПСЭР.

Ранее заявлялось, чтоиндивидуальная программа социально-экономического развития может быть скорректирована и пролонгирована, а республика может привлечь дополнительное федеральное финансирование. О какой сумме идёт речь и что нуждается в корректировке?

Действующая программа рассчитана на пять лет, до 2024 года. Речь идёт о пролонгации ещё на пять лет, до 2029 года, и выделении к уже предусмотренным 5 млрд рублей ещё стольки же. Сейчас мы обсуждаем, на какие проектные мероприятия и как будут распределены средства.

Но сразу скажу, что мы заинтересованы в развитии жилищного строительства, поэтому, скорее всего, ряд проектов будет связан с созданием инфраструктуры и ипотекой. Говоря об инфраструктуре, я также имею в виду подведение всех коммуникаций к производственным площадкам для запуска новых предприятий. Потому что к нам приходят инвесторы и спрашивают, где они могут развернуться. И это действительно большая проблема: земля вроде бы есть, но по факту готовых площадок с необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой практически нет. Поэтому наша задача — как можно скорее эти площадки подготовить и запустить.

То есть речь идёт о создании индустриальных и технопарков. В феврале заявлялось, что Минпромторг России принимает заявки по созданию частных технопарков. Чувашия включилась в эту работу?

Да, перед нами стоят серьёзные задачи. Действительно, в феврале был объявлен конкурс на разработку концепции, в рамках которой будет чётко прописано, какой парк и для чего будет создан, с каким функционалом и наполнением. Следующий этап — разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы. До конца года мы должны эту заявку подать, чтобы в 2022 году поступили средства на строительство.

К 2024 году нам необходимо сдать три новых государственных и пять частных индустриальных парков. В качестве площадок для государственных индустриальных парков рассматриваются Новочебоксарск, Батыревский и Цивильский районы. Что касается частных парков, то к нам от бизнеса поступило девять заявок, сейчас мы их изучаем и оцениваем. Пока как варианты рассматриваются площадки в Чебоксарах, Новочебоксарске, Марпосадском и Ядринском районах.

Но есть ещё программа по созданию парков по линии Минэкономразвития России, по которой также можно заявиться со своими проектами. Скорее всего, речь будет идти о трёх площадках.

Cap.ru Олег Николаев

Вы говорите о нехватке площадей, но у нас несколько лет «буксует» площадка в Канаше. Сначалаушёл якорный резидент, затем Фонд моногородов урезал финансирование, потом наступило длительное затишье. Что происходит сейчас?

Планы у нас большие. Как известно, на территории Канаша создана территория опережающего социально-экономического развития и за три года было привлечено всего три резидента. В прошлом году мы подключились к работе, и за полгода удалось заинтересовать дополнительных инвесторов. В марте зарегистрирован четвертый резидент. Планируется, что в этом году добавятся ещё восемь резидентов. Кроме того, есть интересный проект у одного из действующих резидентов — развитие производства холодильного оборудования. После того, как Минэкономразвития рассмотрит все эти заявки, мы включим инвестиционные проекты в карту ТОСЭР.

В соседней Ульяновской области создают масштабные инвестиционные площадки, сопоставимые с микрорайонами, привлекая не только крупных российских, но и зарубежных инвесторов. В то время как для Чувашии любой иностранный инвестор, даже с небольшим кейсом — уже повод для праздника. Когда мы станем конкурентоспособными?

В Ульяновской области, помимо территории опережающего развития, есть ещё и так называемые особые экономические зоны (ОЭЗ). В этом году мы приступили к работе над созданием ОЭЗ на территории Новочебоксарска. Как раз будет обеспечен преференциальный режим, который позволит крупным инвесторам, в том числе зарубежным, получить существенные льготы — в частности, на ввозимую продукцию. Раньше этого не было, а для больших игроков, особенно иностранных, это является приоритетом при выборе площадки. Поэтому данный преференциальный режим был конкурентным преимуществом других регионов, в том числе в соседних регионах — Татарии и Ульяновской области.

Мы ставим задачу открыть особую экономическую зону в Новочебоксарске уже в этом году. Предполагается, что это позволит нам создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест с объёмом инвестиций порядка 50 млрд рублей. Уже проявляют большую заинтересованность крупные инвесторы, в том числе зарубежные: для них принципиально наличие ОЭЗ.

Помимо этого, идёт серьёзная работа в части создания кластеров. Предполагаются большие меры поддержки для предприятий, которые входят в кластерную кооперацию. И мы планируем использовать комбинацию инструментов для создания на территории особой экономической зоны промышленного или индустриального парка, привязав туда кластеры, что даст нам в конечном итоге синергетический эффект и принесёт максимальную пользу.

Говоря о крупных инвесторах, хотелось бы всё-таки понять, каково будущее китайского аграрного проекта, в рамках которого заявлялось о вложении 10 млрд рублей?

Как вы знаете, работа идёт довольно давно. В ближайшее время состоится очередное совещание, очередной разговор с китайскими инвесторами. К сожалению, в настоящее время мы не двигаемся по той дорожной карте, которую согласовали: до сих пор нет проекта от китайской стороны, который мы могли бы взять в работу с точки зрения локализации и реализации. Поэтому присоединюсь к словам главы Чувашии о том, что перспективы этого проекта туманны.

Возвращаясь к индивидуальной программе социально-экономического развития, не могу обойти тему бедности. Почему чувашский народ, который многие считают самым трудолюбивым, один из самых бедных в стране? В чём причина?И когдамы выберемся с аутсайдерских позиций?

Это самый больной вопрос. Одна из основных причин, почему мы вошли в десятку отстающих регионов и разрабатывали данную программу, — это как раз уровень бедности.

Если разбираться в причинах, то в числе главных — низкие заработные платы. С одной стороны, не все работодатели готовы платить высокую зарплату, с другой стороны, есть зарплата, что называется, в «конвертах». Чего уж скрывать, некоторым выгоднее получать большую часть зарплаты неофициально, чтобы пользоваться всеми мерами социальной поддержки.

Но есть вопросы не только к работодателям, но и к нам, к власти. Потому что уровень зарплаты зависит от привлечённых инвестиций в основной капитал и количества созданных высокооплачиваемых рабочих мест. И наша задача — создать как можно больше точек притяжения для инвесторов, готовых платить высокую заработную плату, создавать высокопроизводительные рабочие места для наших жителей. И мы вплотную занимаемся этим, создавая такие точки притяжения в виде индустриальных парков, технопарков, особой экономической зоны.

Безусловно, также нужно заниматься и развитием промышленности, и выходом на новые рынки сбыта, созданием новых производств и линейки конкурентной продукции, поддерживать малый и средний бизнес.

В целом только по ИПСЭР предусмотрено создание к 2024 году 2,4 тыс. новых рабочих мест. И мы будем делать всё возможное, чтобы было создано как можно больше высокооплачиваемых рабочих мест. Думаю, что в целом принимаемые меры позволят нам выйти, можно сказать, из ямы.

Недавно было заявлено о возможном строительстве в Чувашии канатной дороги, в качестве партнёра заявлен Ростех. Многие относятся к этому скептически и не верят, что удастся осуществить. На каком этапе данная работа?

Проект на самом деле амбициозный, серьёзный, мы действительно привлекли Ростех. В настоящее время идёт проработка технических параметров, финансово-экономического обоснования, смотрим потенциальные источники финансирования и возможность включения в федеральные программы. Главное — нужно определиться с финансированием и целесообразностью проекта в плане его окупаемости и загрузки. Так что проект пока в работе.

Gov.cap.ru Дорога. Чувашия

В федеральной повестке стоит вопрос цифровизации отраслей, который в пандемию обрёл ещё большую актуальность. Какая работа проводится по линии министерства?

В этом году запускается программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, которая позволит повысить качество оказания услуг и снизить расходы. Каждый регион взял на себя обязательства по цифровой трансформации пяти отраслей. В Чувашии данная работа будет проводиться в здравоохранении, образовании, госуправлении, ЖКХ, транспортной сфере и логистике. По каждой отрасли предусмотрены свои направления, будем определять приоритеты. Планируем представить общественности стратегию цифровизации к 1 июля.

В России стартует ещё один национальный проект — «Туризм и индустрия гостеприимства». Его рабочая версия уже готова, запуск планируется летом 2021 года. Регионы, включая Чувашию, уже готовятся, проводят предварительную работу. Какие направления будут ключевыми в Чувашии?

Да, мы очень ждём этот проект. У нас несколько направлений. Прежде всего, это развитие промышленного туризма. Чувашия вошла в число десяти регионов, которые выбраны «пилотами» данной программы. Будут привлекаться федеральные средства на организацию безопасных для экскурсантов маршрутов на территории промышленных предприятий, привлечены федеральные туроператоры, которые организуют соответствующие маршруты.

Также мы планируем развивать экологический туризм. В частности, хотим предложить эколого-просветительский потенциал национального парка «Чаваш вармане» российским туристам. Парк находится в Шемуршинском районе и доступен жителям республики и соседних регионов. Традиционно сильным направлением остается культурно-познавательный туризм. Мы планируем увеличить число туристских маршрутов по этому виду туризма. Отдельное направление — паломнический туризм, для организации которого заключены соглашения с Канашской, Алатырской и Чебоксарской епархиями.

Летом мы планируем запустить новый маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары, в пилотном режиме он будет работать один сезон как пассажирско-туристический. В перспективе будут обустроены причальные стенки в Мариинском Посаде и в Козловке, которые будут принимать туристов по новым речным маршрутам.

Что касается транспортной инфраструктуры, то есть отдельный кейс по туризму выходного дня. По большому счёту, из Москвы до центра Чебоксар можно добраться за три часа, что сопоставимо с тем, сколько москвичи тратят на пятничные выезды по пробкам до подмосковных дач. И здесь у нас есть потенциал для привлечения туристов, потому что они могут отдохнуть от суеты большого города, снять нагрузку в наших санаториях или базах отдыха, посмотреть на волжские просторы. Так что работа предстоит большая.