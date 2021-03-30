В столице Китая и ее морских воротах — Тяньцзине — произошли чудовищные по жестокости расправы над китайцами-христианами и теми европейцами, которые попадали в руки повстанцев. Не только дипломаты в «посольском городке», но и многие военные были застигнуты врасплох. Исключением был полковник Вогак, который предупреждал об опасности возмущения. Но его считали «алармистом». Власти Квантуна не думали о возможности столкновения с Китаем. Первой реакцией на случившееся в Порт-Артуре была отправка в Пекин отряда моряков из 75 человек. При этом настроения в Порт-Артуре в начале «Пекинских событий» были весьма странными. Алексеев обратился к первому эшелону русского десанта со словами: «Вы отправляетесь в Китай не с военной целью, а с целью мирной».

Иван Шилов ИА REGNUM Русская артиллерия пробивает ворота Пекина. Август 1900

Войска не готовились встретить серьезное сопротивление и понесли значительные потери. Под Тяньцзинь пришлось перебросить практически всю эскадру Тихого океана. Обстановка в Манчжурии складывалась еще хуже. Контроль над большей частью КВЖД и ЮМЖД был потерян. До 10 тысяч солдат и офицеров охранной стражи КВЖД, усиленные 5 железнодорожными батальонами, не смогли справиться с ситуацией. Железнодорожные служащие, которые не успели уйти в Харбин или в Квантунскую область, попали в руки китайских властей и были подвергнуты жестоким пыткам, а после этого — публичным казням. Во внезапно блокированной «столице» КВЖД — Харбине — не хватало оружия, и для обороны на железнодорожных мастерских было отлито 6 пушек, стрелявших картечью.

Огромная по протяженности граница с Китаем была по большей части не защищенной. Весьма опасным оказалось положение дел по Амуру. Из-за обстрелов с китайской стороны сообщения по реке были прерваны на пространстве в 180 верст. Еще в 1885 г. началось обсуждение планов по созданию Амурской военной флотилии. В 1893 году к ним попытались вернуться вновь, но каждый раз от них отказывались из-за отсутствия средств. В результате в 1900 г. пришлось импровизировать. Котельным железом были прикрыты пароходы «Селенга» и «Сунгари», на которые были поставлены орудия. Эти самодельные канонерки вступили в поединки с китайскими батареями и обеспечили безопасность подхода к Благовещенску по реке, а также подвоз снарядов и патронов.

Представители боксёров 1899 год

Реакция Петербурга на волнения в Китае демонстрировала слабое понимание возникшей ситуации, первые ответы МИДа на запросы дипломатов «…обнаруживали непонятную самоуверенность и предвзятость». На возможную войну с Китаем в Петербурге сначала смотрели как на колониальное приключение, с которым можно справиться с мизерными средствами. «Боксерское» восстание покончило с этими иллюзиями. 10 (22) июня 1900 г. был издан приказ о мобилизации запасных Сибирского и Приамурского военных округов, последний округ был переведен на военное положение. В этих округах и Семиреченской области было призвано 511 офицеров и 100 509 нижних чинов. Через неделю последовал приказ о призыве запасных в Квантунской области. Пришлось приступить к организации крестьянских дружин самообороны (в дружины принималось мужское население всех сословий в возрасте от 21 до 45 лет).

На укрепление группировки на Дальнем Востоке пришлось отправить войска из Европейской России. Первоначально к отправке готовилось 230 тыс. чел., включая 100,5 тыс., призванных из резерва. Большая часть этих солдат и офицеров осталась на месте, в связи с быстрым разрешением кризисной ситуации ограничились отправкой только 1487 офицеров и 49 979 нижних чинов. Часть их перевозилась морем, в китайских водах безопасность таких перевозок обеспечивали корабли Тихоокеанской эскадры. К существующему на Дальнем Востоке I Сибирскому Армейскому корпусу были сформированы II и III Сибирские Армейские и Десантный корпуса.

Если китайские войска имели вполне современные винтовки и артиллерию, то масса повстанцев была вооружена чем попало, включая луки со стрелами, бердыши, пики и мечи. Храбрость солдат и «боксеров» не вызывала сомнений, но и те, и другие были недисциплинированны и плохо обучены, что в конечном итоге привело к их быстрому разгрому. 1 (14) июля был взят Тяньцзинь, 1 (14) августа — Пекин. Императрица Цы Си и двор бежали из столицы, Манчжурия была оккупирована. Правительство Китая капитулировало перед интервентами. Уже в сентябре 1900 года последовал приказ о подготовке к возвращению войск. До 1 (14) января 1901 года назад, в Европейскую Россию было перевезено 398 офицеров и 15 тыс. нижних чинов. Параллельно с эвакуацией шел процесс создания новых частей на Дальнем Востоке.

Русские войска в Пекине

«Маленькая победоносная война» явно не укладывалась в рамки политики «мирного проникновения», хотя и была ее естественным следствием. Как любая война, она нанесла серьезный удар по государственным финансам. В 1900 году доходы Российской империи составили 1574 млн руб., а расходы — 1575 млн руб., чрезвычайные расходы, вызванные событиями на Дальнем Востоке, составили 61,9 млн руб., не считая сверхсметных чрезвычайных ассигнований на нужды Военного министерства (56 216 803 руб.), Морского министерства (4,273 млн руб.), МВД по Главному управлению почт и телеграфа (456 632 руб.), МПС (900 тыс. руб.). Победа была относительно легкой и далеко еще не катастрофической по цене, но всё же время мирных успехов явно завершалось. Внешнеполитическое положение России усложнилось, а во внутренней политике явно проявились признаки близкого кризиса.

Аграрный вопрос, национальный вопрос, рабочий вопрос, отношения правительства с либералами, положение женщин, состояние здравоохранения и образования — всё это находилось в состоянии, которое не устраивало слишком многих. К тому же все более очевидной становилась активизация либерального движения и революционеров. Одни скоро потребуют «увенчания здания крышей», то есть продолжения реформ 1860-х и создания конституционной монархии, другие мечтали о революции. Эти проблемы и противоречия не имели ничего общего с «мирным проникновением» в Китай, которое было очень дорогим, не очень удачным и к тому же оказалось совсем не мирным.