Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не исключают никаких потенциальных угроз санкций, в том числе возможность отключения России от SWIFT, вызвало множество комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своими мнениями 22 марта в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

«Совсем скоро в России будет собственная система интернета, я в это верю!» — написала Людмила К.

Некоторые пользователи уже успели предположить, как Россия будет обходиться без системы SWIFT в случае, если Россию отключат от неё отключат. Граждане уверены, что вопрос транспортирования денег станет серьёзной проблемой для страны.

«Выход всегда есть. Делаются большие коробки из фанеры, называются посылка, набиваются деньгами и отправляются по почте. Но и инкассаторы должны быть, а это ещё одна армия, хорошо вооружённая. Но они и сами тогда могут ограбить. Короче, SWIFT надёжней», — считает Валерий Б.

Часть людей пришла к выводу, что никто не будет отключать Российскую Федерацию от SWIFT по той причине, что множество стран напрямую зависит от ресурсов страны. Без этой системы не получится также как и раньше осуществлять закупки.

«Не выключат по простой причине: как они будут забирать нефть, газ, лес и другие ископаемые из России?» — пишет Дмитрий Я.

Ряд граждан указал на то, что угрозы, подобные вероятному отключению от SWIFT, являются элементами давления на Россию, а значит, руководству страны необходимо дать серьёзный ответ на данные вызовы.

«Политической воли в России не хватает? Все чего-то ожидаем? Они, от США и до Украины, этого не понимают! И не поймут никогда. Давно пора не угрожать ответными санкциями и терпеть все эти издевательства, а дать мощный и болезненный ответ», — поделился своим мнением Игорь С.

Отдельные граждане пришли к выводу, что российским властям пора поставить жёсткие рамки, за которые другим государствам заходить нельзя. Список соответствующих санкций граждане предложили начать с закрытия воздушного пространства над Российской Федерацией.

«Пора уже правительству Российской Федерации перестать с ними церемониться. Закрыть небо хотя бы для начала», — предлагает Антон П.

Люди выразили уверенность, что даже в случае, если Россия останется подключённой к SWIFT, тем не менее в целях безопасности страна должна иметь альтернативные системы.

«SWIFT обанкротится в один день, да и поставщики товаров и услуг в Россию не захотят потерять такой громадный рынок. Они застрелят тех, кто отключит SWIFT в России. Но Россия должна иметь альтернативу и реально она сама должна угрожать выходом из системы SWIFT», — считает Manizha M.

Нашлись и те, кто предположил, что угроза отключения от SWIFT заставляет Россию создавать альтернативы и переходить на самостоятельный интернет и электронные виды валют. Иначе, уверены люди, страна может оказаться отрезанной от всего мира.

«Значит, мы быстрее перейдём на собственную систему и на электронный рубль», — отметил Александр К.

Напомним, 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не исключают никаких потенциальных угроз санкций, в том числе возможность отключения России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.