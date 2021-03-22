Заявление МИД России, согласно которому в Вашингтоне не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с лидером США Джозефом Байденом в формате видеоконференции в прямом эфире, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Байден

«А на это никто и не рассчитывал: Владимир Владимирович потроллил Байдена и поехал в тайгу гулять по подвесным мостам», — написал Сергей К.

Многие пользователи оказались не удивлены решению руководства США. Люди считают, что американские власти потеряли связь с реальностью, но что они ещё понимают, так это то, что Байден не выдержит прямого диалога с российским лидером.

«Кто бы сомневался в том, что Баден откажется от прямого диалога с Путиным. Это все знали. Если бог хочет наказать человека, он лишает его разума», — считает Людмила М.

Некоторые комментаторы указали на то, что Байден не только менее харизматичный и не обладает сильными ораторскими навыками, в отличие от Путина, но его возраст ещё больше усугубляет его положение с точки зрения общественного мнения.

«Никто и не ожидал другого. Потому что в прямом эфире трудно сделать заготовки. Скорее всего, он уже и не помнит, кто такой Владимир Путин», — поделилась своим мнением Марта С.

Ряд граждан предположил, что в ответ на отказ выставить Байдена в открытой дискуссии с Путиным Вашингтон может сделать ставку на других политиков. Граждане считают, что никто в Белом доме не уверен, что американский президент достойно выступит в прямом эфире.

«США понимают, что Байден не в состоянии вести диалог с Путиным. Этого и надо было ожидать. Теперь будут на переговорах «тот парень» или «президент Харрис». Байдену опасно что-то говорить», — считает Катерина К.

Часть людей предположила, что на самом деле Вашингтону наплевать на репутационные потери в результате отказа от диалога лидеров двух стран. Граждане уверены, что Соединённые Штаты и дальше будут продавливать свои интересы, используя лишь силу.

«США не пойдут на диалог. Всё останется в позиции силы. Так и будут нам диктовать, как жить. А вот с кем они ещё готовы общаться, так это с Китаем», — написала Наталья Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство России перестать искать пути налаживания диалога между Россией и США. Граждане указали, что Вашингтон начнёт слышать Москву только после того, как на Кубе вновь появятся российские ракеты.

«Хорошим поступком было бы решение разместить на Кубе радиорелейную станцию нового поколения. И США заговорили бы тогда по-другому, и к Кубе отношение бы изменилось», — пишет Виктор В.

Напомним, 22 марта МИД России на своем сайте опубликовал сообщение, согласно которому в Вашингтоне не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с лидером США Джозефом Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем.