Неделя с 15 по 21 марта в Курской области запомнится громкими уголовными делами, возбуждёнными после гибели восьмилетнего мальчика. Также власти и жители областного центра продолжают спорить, каким должен быть общественный транспорт в Курске. Не обошлось и без крупных коммунальных аварий. Темы, которые обсуждали куряне в соцсетях — в обзоре ИА REGNUM.

Флаг Курской области

Восьмилетнего мальчика облила бензином и подожгла его собственная мать

В Железногорском районе 15 марта произошла трагедия, потрясшая не только Курскую область, но и всю страну. 31-летняя женщина в хуторе Заречье подожгла собственного восьмилетнего сына. Официальная версия: мать после ссоры с сыном вывела его на улицу, облила бензином и подожгла. Скорую помощь вызвала она же. Мальчика доставили сначала в Железногорскую городскую больницу, затем — в Курскую областную клиническую больницу. Оттуда ребёнка собирались доставить в специализированный ожоговый центр в Нижнем Новгороде, но при транспортировке 17 марта мальчик скончался.

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Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Сообщество «Курск» опубликовало развёрнутую версию произошедшего, которая пока не подтверждена официально: женщину якобы «разозлило, что сын рассказал мужу о её измене».

«За пару дней до происшествия мальчик подошёл к отчиму и сообщил, что у его мамы была интимная связь с другим мужчиной. Вечером супруг решил поговорить об этом с Анастасией. Когда та узнала, что её сдал сын, она вышла на улицу, подожгла ребёнка и не давала супругу его тушить. Но мужчина всё-таки вызвал скорую и попытался помочь мальчику. Известно, что отчим — разнорабочий в коровнике, а мать работает кассиром и стоит на учёте в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Несколько раз к ней выезжали сотрудники и фиксировали, что условий для детей (у неё также есть 12-летняя дочь) не создано. Например, не хватает даже постельного белья», — говорится в анонимном сообщении.

«Да, органы опеки все спускали с рук, видимо, вот и результат… К сожалению, очень печальный», — констатировали подписчики.

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В сообществе «ЧП Курск» обсуждали видеозапись следственного эксперимента, где обвиняемая подробно описала события того вечера. Женщина рассказала, что мальчик пошёл с ней во двор добровольно, а она «хотела проверить, горит ли бензин» и сначала собиралась вылить горючее на дрова, но потом передумала и облила ребёнка. По словам женщины, одежда на ребёнке вспыхнула, как только она зажгла спичку — четвёртую по счёту. Мальчик побежал в огород, а она — за ним. По словам женщины, она пыталась потушить горевшую на сыне одежду снегом.

«Мир сошел с ума… родители убивают своих же детей. Родители — это те люди, которые должны любить, оберегать, воспитывать… просто убивают своих Детей! Как можно все это объяснить? Эту женщину даже нельзя назвать животным, т.к. животные оберегают своих детей. Кто же она?»

«И вопрос, если она этого не хотела, то зачем сыну бензин на голову налила?»

«Не могу сдержать слез! До сих пор задаюсь вопросом, за что это ребенку? Как же он мучился! Почему у него такая судьба? Хочется, чтоб все детки были живы и здоровы и жили с адекватными родителями».

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«Мир давно перевернулся, из новостных каналов миллионы страшных историй рассказывают и показывают. Но страшнее этого случая я ещё не встречала».

«Так спокойно говорит… Нет слёз, ни дрожи, ни сожаления в голосе, ничего… И рассказывает без тени сомнения — помнит всё. Значит, была в своём уме, под шизу точно не скосит».

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Триумфальное возвращение трамвая

11 марта губернатор Роман Старовойт заявил, что трамвай в Курске будут реанимировать, а не ликвидировать. На следующей неделе курянам представили новую схему организации общественного транспорта. В Курске собираются создать двухуровневую маршрутную сеть. 20 марта прошли первые публичные слушания, которые транслировались в соцсетях. Проект разместят на сайте обладминистрации.

«Конечная цель всего этого продолжающегося второй год представления — прибрать к частным рукам весь городской общественный транспорт. А если уж курская общественность так хочет, то так и быть — оставим им пару трамвайных маршрутов. Лишь бы не мешали собирать дань с маршрутчиков. Всё равно она несравнимо выше каких-то там эффективных убытков», — прокомментировали слушания администраторы сообщества «Курский трамвай».

Shiva16 Курские трамваи

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Некоторые комментаторы, наоборот, усомнились в целесообразности решения губернатора развивать электротранспорт:

«А что это значит — основная задача — сохранить трамвай? А, поломать всю схему движения и заставить всех подстраиваться под НИИ Михеевой, терпя неудобства в передвижении. Ломать — не строить», — написала горожанка в сообществе мэрии.

«С маршрутами до несуществующих заводов? Нужно убрать трамвайные пути и добавить на их месте по 2—3 полосы дороги. На том же ПЛК, например. И пустить много больших муниципальных автобусов вместо «частников».

Потоп в переходе

В Курске, на улице Народной, подземный пешеходный переход 16 марта затопило водой. Официальная версия городских властей: из-за большого объёма грунтовых вод установленный в подземном переходе насос производительностью 200 литров в час не справился с объемом поступающей воды и вышел из строя. 17 и 18 марта аварийные бригады откачивали воду, однако переход всё еще был затоплен.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Знак подземного перехода

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19 марта там установили новый стационарный насос.

«Закопать переходы на Энгельса нужно. Если планируется развивать трамвай как магистральный вид транспорта, то он должен быть доступным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных», — заявил один из подписчиков паблика «Город Курск».

Куряне также отметили, что из-за «скромности» мэрии многие горожане не знали, как решается их проблема, и много жалоб ушло «не по адресу»:

«Отлично. Сразу надо сообщать о планируемых действиях. А то воплей граждан с взыванием к совести губернатора было слишком много».