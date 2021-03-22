США находятся в эпицентре растущей напряженности как с Россией, так и с Китаем — двумя странами, которых их национальная оборонная стратегия рассматривает как «почти равных» соперников в мире. В некотором смысле США создали самореализующееся пророчество на этот счет, сперва открыто выдвинув национальную стратегию, которая рассматривает эти страны как глобальную проблему, а затем и получив с этими странами проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Недавно обнародованные документы показали, что опасения США относятся к 2018 году, когда Пентагон заявил, что «Китай является стратегическим конкурентом, использующим хищническую экономику для запугивания своих соседей, милитаризируя особенности в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних государств и имеет право вето на экономические, дипломатические решения и решения в области безопасности своих соседей». Всё это угрожает мировому порядку, утверждал Вашингтон.

Теперь новая администрация США выполняет свои обещания быть жесткой по отношению к Москве и Пекину. Президент Джо Байден сделал выпад против президента России. Российское посольство в Вашингтоне высмеяло США, отметив, что получает письма с выражением поддержки американо-российских отношений от жителей США, которые извиняются за «необдуманные шаги Вашингтона в сторону Москвы».

Gage Skidmore Джозеф Байден

Отношения между США и Россией находятся на самом сложном этапе со времен распада Советского Союза, отмечает CNN. Но то, что Байден нападает на президента России Владимира Путина, называя его «убийцей», — это не единственная проблема, стоящая перед Вашингтоном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Азии рассказал о «глубокой озабоченности», которую он испытал по поводу политики Китая; советник по национальной безопасности Джейк Салливан также негативно высказался о Китае. «Так вот как вы собирались вести этот диалог? — спросил китайский дипломат Ян Цзечи. — Ну, я думаю, мы слишком хорошо думали о США».

В то время как жесткая позиция получает аплодисменты в США, мировой порядок может пострадать от этих размолвок.

Китай, Россия, Иран и Турция всё больше и больше работают сообща, чтобы подорвать США везде, где Вашингтон имеет влияние. И работают они по-разному.

Китай создает мощный военно-морской флот, который может бросить вызов США в Тихом океане. Он также укрепляет связи с традиционными американскими партнерами на Ближнем Востоке. США обеспокоены инвестициями Китая в регионе, а также в Африке, Южной Америке и Европе.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

Похоже, что такие страны, как Германия, приближаются к китайско-российской орбите и устали от американских лекций о таких вещах, как «Северный поток — 2». Всё, что нужно сделать Пекину и Москве в этих областях, — это добиться заключения несколько сделок, а не вытеснять Вашингтон.

Порт здесь и трубопровод там — вот как Россия и Китай медленно оттесняют США назад. Они знают, что у США есть огромные инфраструктурные проблемы дома и что волновые эффекты пандемии продолжают вызывать хаос на Западе.

Иран и Турция оседлали это глобальное истощение американской гегемонии. Они также хотят вторгнуться в государства на Ближнем Востоке и вытеснить союзников, партнеров и влияние США. Оба активны и в Африке. И хотят увеличить железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией и Китаем.

Более широкая картина заключается в том, что эти трения затрагивают Израиль.

Во время холодной войны Ближний Восток был частично разделен между проамериканскими государствами и государствами, вооруженными СССР. Советы когда-то вооружали Сирию, Ирак и Египет — в то время как США имели более тесные союзы с шахским Ираном (до 1979 года), а также Саудовской Аравией и Турцией.

В те дни Турция была настоящим союзником НАТО. Однако всё изменилось с Исламской революцией в Иране, ростом фундаменталистского экстремизма, дрейфом Турции в сторону России и изменением судьбы региона.

Хотя Египет решил стать частью американской орбиты в регионе, а Америка вторглась в Ирак, общая картина заключается в снижении американского влияния. США устали от «бесконечных войн», и похоже, что Иран, Турция и Китай воспользуются выходом Америки из Афганистана.

Вывод войск США из Афганистана

Окончание холодной войны принесло гегемонию США на Ближнем Востоке, символизируемую огромной возглавляемой США коалицией против Саддама Хусейна в 1991 году и быстрым способом, которым американское военное преследование уничтожило армию Саддама. Однако этот краткий успех США был быстро подорван терроризмом, а теперь они в некоторых областях и проиграли. Иран захватил Ливан, Йемен, Ирак и Сирию; союзники США в Персидском заливе стремятся к более низкому статусу; Израиль работает с Грецией и Персидским заливом.

Администрация Обамы в конечном итоге попыталась удержать Израиль от Персидского залива с помощью Джона Керри и наделила силой Иран. Сегодня Иерусалим пользуется большей поддержкой Вашингтона, однако эта поддержка приходит в трудное время из-за подъема Ирана в регионе и нового партнерства Турции, Ирана и России. Израиль состоит в дружественных отношениях с Россией и Китаем, в отличие от США, а американское давление на Израиль направлено на ослабление отношений еврейского государства с Китаем.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц с недоумением раскритиковал комментарии Байдена о Путине. Это потому, что некоторые ждут, что Израиль в отношениях с Россией и Китаем будет делать то, чего хочет Вашингтон, но выбор Израиля более сложен.

Перед лицом иранской угрозы важны Россия и Китай, которые также имеют экономическое значение, отчасти из-за роли России в Сирии. Хотя Турция и Израиль формально имеют отношения, Анкара стремилась предотвратить отношения Иерусалима со странами Персидского залива и Косово. Израиль же быстро наращивает связи с Грецией и странами Персидского залива, а также с такими странами, как Индия. Но он также хочет позитивных отношений с Москвой и Пекином, а не враждебных, и ему важно убедиться, что его стратегическое и оборонное партнерство с США, которое всё больше означает оборонные связи на многих уровнях, остается нетронутым на фоне того, как Вашингтон усиливает риторику с Китаем.

Переговоры США и Китая на Аляске

Американские комментаторы, особенно среди произраильских голосов, связанных с истеблишментом национальной безопасности США, предупреждали об израильско-китайских связях в течение многих лет. И хотя многое в их словах было преувеличено, например образ Израиля, бегущего в объятия Китая, их общий посыл ясен: они хотят, чтобы Израиль подчеркнул, что относится к азиатской сверхдержаве холоднее.

Израиль внимательно относится к этим требованиям. Точно так же и по России Израиль поступает осторожно. Так было и раньше в сложных сценариях, например, во время событий 2008 года, когда у Израиля были хорошие отношения с Грузией.

Кроме того, к улучшению связей с Иерусалимом стремится Украина, а Украина и Россия увязли в споре вокруг Крыма и Донбасса. Израиль не хочет принимать чью-либо сторону во всём этом. Но с 2015 года, когда Москва усилила свою роль в гражданской войне в Сирии, Израиль работал с Кремлем над обсуждением сирийского вопроса.

В более широком контексте нынешний гнев США на Москву и Пекин может закончиться тем, что Россия, Китай, Иран и Турция одновременно назовут поведение Америки блефом, в некотором смысле утверждая свою роль в новом многополярном мире. Что уже незаметно происходит.

Kremlin.ru Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

В 2019 году в Бишкеке состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, а на следующий день — Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились с лидерами государств Центральной Азии, а также Индии и Пакистана для обсуждения региональных и глобальных проблем. Они приняли Бишкекскую декларацию, в которой подчеркивалась необходимость борьбы с «тремя силами зла», включая сепаратизм, терроризм и экстремизм. Страны заявили, что работают над тем, чтобы бросить вызов «трансграничной преступности» и «построить многополярный мировой порядок». Последнее имеет значение — они хотят многополярного мира. Россия, Иран и Турция совместно работают по Сирии в рамках Астанинского процесса. В каждом случае США не приглашаются. Израиль также часто не приглашают на эти форумы.

Короче говоря, многополярный мир уже здесь. Рано или поздно поднимающиеся страны попытаются навязать США этот вопрос. Как и при любой смене власти, переход может быть мирным. Например, когда Британия перестала быть глобальной империей в 1960-х годах. А может произойти крупная конфронтация.