Седьмая годовщина воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией стала центральной темой в СМИ России и за рубежом и в социальных сетях за минувшую неделю 15−21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В течение недели звучали признания в любви к Крыму и к России, слова благодарности РФ и президенту Владимиру Путину.

«Спасибо, что мы в России!!!»

«Круто вы написали историю!»

«Время идет! Вместе решаются проблемы, идет развитие и прогресс!»

«Народ Крыма МОЛОДЦЫ, что решились на такой референдум тогда, в 2014 году, решились и проголосовать так организованно, и высказать свое мнение! Дай вам, все, кто живет в Крыму, мирного неба над головой, пусть у вас все будет хорошо!»

Kremlin.ru Владимир Путин выступил на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения Дней Крыма в Москве

«Помню волнение и очереди за право отдать свои голоса за воссоединение! Крым дома!»

«Низкий поклон и благодарность ВСЕМ, кто вернул Крым в Родную гавань. Ура! Ура! Ура-а-а-а-а-а-а!»

«Светлая память всем защитникам Крыма! Ура воссоединению, спасибо за референдум, за дальновидные решения и мир в Крыму!!!»

«Сергей Валерьевич, выпиваете сегодня? Круто ваша команда разобралась в текущей ситуации семь лет назад! В учебники истории для последующих поколений попали».

"Мы — дома! И этим все сказано! Спасибо всем россиянам!» — такие комментарии появились на странице главы Крыма Сергея Аксёнова в Facebook.

«Да, это незабываемое счастье! В каждой клеточке души ликовало оно! В каждом атоме воздуха бурлила радость и восторг! Крым + Россия навсегда!!!» — написали пользователи в instagram главы Севастополя Михаила Развожаева.

https://www.instagram.com/p/CMe2NSlhCjh/

Ещё одна важная тема для Крыма, бурно обсуждавшаяся в социальных сетях, — ход вакцинации от коронавируса. Ранее на совещании регионального оперативного штаба по коронавирусу глава Крыма Сергей Аксёнов отметил большое число жалоб на организацию вакцинации, в частности, перенос сроков без предупреждения. По данным, которые прозвучали на совещании, на 17 марта в очереди на прививку от коронавируса находились 28 тыс. человек, а успели привиться лишь 58 тыс.

Rk.gov.ru Вакцинация в Крыму

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«Вакцинация почему-то саботируется. 20 человек в день вакцинируют в поликлинике 3 города Керчи», — комментируют пользователи ситуацию на странице главы Крыма в соцсетях.

«16.03 необходимо сделать повторную прививку, а поликлинике №3 нет вакцины. Это как вообще? И не знают, когда, может, к апрелю получим».

"Что-то про вакцинирование ни слова. Оно вообще в Крыму ведётся? В декабре в Керчи записал в поликлинике в очередь на прививку своего отца (76 лет), никто не звонит, не приглашает. Волнуемся, его двух знакомых с ковидом похоронили».

"Мой дедушка 77 лет в Евпатории 601-м записался в поликлинике, а сейчас больше 4000 тыс. очередь, делают очень медленно. Он бывший врач, договорился пораньше, кто-то отказался, и его вызвали. Уже вторую в марте сделал, всё прошло без осложнений… но пунктов мало, и очень медленно проходит вакцинация».

"А что вообще с вакцинацией в Крыму? Скоро майские праздники, начинается курортный сезон. Даже не сомневаюсь, что при таких темпах вакцинации будет новая вспышка!»

Скандал вокруг заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова также получил широкий отклик у пользователей социальных сетей.

Подробнее: Вице-премьер Крыма попал в скандал с «Аэрофлотом»

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Скандал разразился после того, как крымский общественник Александр Талипов на своей странице в соцсети опубликовал копию письма на бланке «Аэрофлота» за подписью одного из руководителей компании в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе, в котором сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов, следовавший 23 февраля рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал требование надеть маску, а также нецензурно высказался в адрес бортпроводников. Также сообщалось, что Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам, что в ситуации разбираются правоохранители. А пользователи в комментариях практически единодушно выступили за увольнение чиновника за подобное поведение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«У всех весеннее обострение!» — комментируют пользователи ситуацию со скандалом.

«Министр культуры Крыма, вице-премьер Крыма… Кто следующий???»

«Позор! Позор! Позор!»

«Не первый раз уже попадается. Сергей Валерьевич (Аксёнов, глава Крыма — прим. ИА REGNUM), думаю, сделает вывод».

"Закрыть дело, пожалуй, обойдётся дороже билета бизнес-класса. Интересно, оплатят «командировочными» за счёт налогоплательщиков или из своего кармана?»

«А ведь Овсянникова за брань в аэропорту уволили с должности… опозорил лицо госслужащего», — напомнили участники обсуждения историю с бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

«Намордники намордниками, но людей на службе надо уважать. Бортпроводник не виноват, его обязывают следить за ношением масок. А представители власти, которая издаёт эти указы, в первую очередь должны исполнять их. Иначе — вон!!!»

Нашлись и те, кто вступился за Кабанова.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Это просто противно. Выбрали пассажира из бизнес-класса. Завидно стало. 75 000 рублей заплатил. Летала в самолёте уже в ковид. Маски у кого на шее, у кого на подбородке. Зачастую совсем нет. Правда, постоянно всех в микрофон предупреждают о ношении маски. Принесли бортпитание, у кого были маски, все дружно сняли, поели. Потом напитки принесли, все также, маски поснимали, у кого были, попили. А здесь конкретно прицепились. Правильно этого стюарда назвали», — написала одна из пользователей.

«Не оправдывая Кабанова, хочу сказать, что мы не видели весь конфликт и не знаем, как себя вёл работник авиакомпании. Матерных выражений на видео тоже нет. Есть только оскорбление», — написал другой.

«Может, нервы уже сдали?!» — предположил ещё один участник обсуждения.