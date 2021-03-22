В Ульяновской области продолжаются мероприятия, приуроченные к присвоению Ульяновску почётного статуса «Город трудовой доблести», который был получен в 2020 году и получил поддержку 200 тыс. жителей. Помимо стелы, в регионе планируют открыть музей под открытым небом, создать региональный и районные музеи Победы, начались уроки трудовой доблести. Готовятся и другие памятные мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

В годы Великой Отечественной войны каждый третий патрон изготовлен на ульяновском патронном заводе имени Володарского, каждая четвертая шинель сшита из произведенного на ульяновских фабриках сукна, трудовые рекорды ставились на автозаводе и патронном заводе. Также в Ульяновске действовали 14 госпиталей.

В годы войны здесь работали будущий академик Андрей Сахаров, ставший лауреатом Нобелевской премии, изобретатели Лев Кошкин, Александр Звягин, Иван Кузьмичев. Вошёл в Книгу рекордов Михаил Лимасов, имеющий самый продолжительный трудовой стаж: он отработал на Ульяновском патронном заводе 80 лет.

Подробнее — о предприятиях на территории Ульяновска, которые внесли большой вклад в Великую Победу.

Эвакуированные предприятия

В Ульяновск были эвакуированы 15 предприятий, для размещения которых было предоставлено порядка 200 тыс. кв. метров производственных и бытовых площадей.

Первой стала чулочно-трикотажная фабрика им. Коммунистического интернационала из Витебска, на которой почти каждый второй работник (200 человек) затем был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В августе 1942 года она была объединена с принявшей её прядильной фабрикой и стала называться прядильно-чулочной имени КИМ. За годы войны фабрика произвела 186 200 изделий верхнего трикотажа, 1,74 млн штук белья и 6,23 млн пар чулочно-носочных изделий. 18 октября 1945 года подписан приказ № 499 Наркомата лёгкой промышленности о новом наименовании витебской фабрики — «Ульяновская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ».

Эвакуированный в Ульяновск предприятие ЗиС (УАЗ)

В Ульяновске был размещен харьковский завод «Электропускатель» имени Сталина, выпускавший комплектующие детали для легендарных «катюш». На базе Московского НИИ-12, Ленинградского и Вяземского приборостроительных заводов № 278 и № 149 появился Ульяновский приборостроительный завод № 280.

Из Ахтырки поступило оборудование литейно-механического завода № 11 Наркомата связи. В 1941—1942 годах только здесь выпускалось предохранительное и линейно-кабельное оборудование для связи. Коллектив завода трижды награждался Красным Знаменем Наркомата и ВЦСПС, трижды занимал второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Главными площадками по производству продукции оборонного значения стали эвакуированный из Москвы автозавод, который в 1942 году стал собирать автомобили ЗИС-5, и патронный завод, где произведено 80% выпущенных в стране патронов, а четверо разработчиков были удостоены Государственных премий.

На предприятиях в Ульяновске работали стахановцы и ударники труда, выполняя задание более чем на 400−500%. Трудовой героизм проявляли и так называемые женские бригады, «работницам которых было по 16−17 лет», они работали по 14 часов.

Ульяновский патронный завод

История Симбирского патронного завода № 3 (ныне ОАО «Ульяновский патронный завод») началась с 20 апреля 1916 года, когда был подписан приказ об учреждении предприятия в Симбирске (Ульяновске), в 1922 году он стал именоваться заводом имени Володарского.

По данным завода, в годы Великой Отечественной войны здесь произведено 80% выпущенных в стране патронов. Первые полгода патронами обеспечивал фронт завод в Ульяновске, потому что другим патронным заводам требовалось время для налаживания продукции. Ульяновский завод дал фронту свыше 5 млрд боевых патронов к стрелковому оружию, в том числе 2,7 млрд патронов для пистолета Токарева, пулемётов системы Шпагина, Дегтярёва, Судаева, 226 млн штук патронов для крупнокалиберных пулеметов ДШК. Также было выпущено 107 млн патронов крупного калибра (14,5 мм) для противотанковых ружей системы Дегтярева, Симонова, которые выпускались только на заводе в Ульяновске.

Vitaly V Kuzmin Патроны Ульяновского патронного завода.

На заводе большой масштаб обрело движение стахановцев в виде «трехсотников» (300% от плана), «четырёхсотников», «пятисотников». В 1942 году на предприятии вдвое увеличили выпуск продукции, а в 1943 году за счёт открытия новых корпусов — в пять раз к уровню 1940 года. В 1942 году патронный завод удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Ульяновский патронный завод дал трёх лауреатов Государственной премии. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии Андрей Дмитриевич Сахаров создал прибор для контроля закалки сердечников, который принес колоссальную экономию при производстве патрона 14,5 мм. Александр Иванович Звягин и Иван Николаевич Кузьмичев удостоены высокий награды за разработку и освоение технологии производства стальных гильз для патронов к стрелковому оружию. Они разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла. Лев Николаевич Кошкин получил Государственную премию за создание новых многооперационных станков, позволивших увеличить производительность в десятки раз.

Будущий академик Андрей Сахаров, начавший свой путь учёного в 1941—1942 годах в Ульяновске, вспоминал, что они работали по 11 часов без выходных, «в огромных полутемных цехах сидели они (женщины) свою смену у грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных башмаках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей». По словам Сахарова, «ещё хуже условия в горячих и химических цехах», а на контрольно-смотровых операциях работали «несовершеннолетние девочки — только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся».

За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны четверо рабочих завода были награждены орденом Ленина, 19 человек — орденом Трудового Красного Знамени, 17 человек — орденом «Знак Почета», по десять рабочих — медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» был награжден рабочий завода Михаил Иванович Лимасов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса 2006 году как человек, имеющий самый продолжительный трудовой стаж: он отработал на Ульяновском патронном заводе 80 лет, умер в 103 года (в 2013 году).

Ульяновский автозавод

В июле 1941 года принято решение об открытии сборочного производства завода имени Сталина (ЗИС) и эвакуации Московского автомобильного завода, который в октябре того же года был эвакуирован вместе с оборудованием. Также в Ульяновск переехала часть сотрудников автозавода, где к концу 1942 года трудились около 4 тыс. рабочих.

В начале 1942 года цех боеприпасов выпустил первые авиационные снаряды, в феврале начата сборка автомобилей, и к маю 1942 года собраны первые пять автомобилей ЗИС-5, к июлю объём производства увеличен до 20—30 автомашин в сутки. Также завод производил грузовые машины. Осенью 1942 года налажен выпуск малолитражных двигателей ЛЗ/2.

Проходная фабрики имени КИМ на улице Советской. Ульяновск

22 июня 1943 года Государственный комитет обороны принял решение о строительстве Ульяновского автомобильного завода (ныне ООО «Ульяновский автомобильный завод», входит в структуру автомобильного концерна Sollers): на эти цели было выделено 200 гектаров земли за рекой Свиягой. В мае 1944 года был выпущен первый собственный автомобиль Ульяновского автозавода: опытный образец дизельного грузовика УльЗИС-253. Это был грузовик массой 3,5 тонны, не уступавший по экономичности двигателя и техническим параметрам американскому «Студебеккеру». В конце 1944 года производство машины ЗИС-5 передано на Урал, а автозавод в Ульяновске приступил к выпуску автомобилей ГАЗ-АА, первый образец которого был выпущен в 1947 году.

Всего за годы войны было отправлено на фронт порядка 7,8 тыс. транспортных средств. В городе выпустили 7260 автомашин «ЗИС-5», 19 985 двигателей «Л-312», запчастей к автомашинам и двигателям.

Завод был дважды награждён орденами Трудового Красного Знамени: 20 августа 1966 года и 16 февраля 1976 года. 15 апреля 1970 года постановлением Совета министров РСФСР заводу присвоил имя В. И. Ленина.

Увековечивание памяти о трудовом героизме

В Ульяновской области после присвоения региональной столице звания «Город трудовой доблести» данный статус был закреплён в уставе Ульяновска, а губернатор Сергей Морозов подписал указ о плане мероприятий, приуроченных к присвоению данного статуса. В него включены события по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также уроки исторической памяти, которые начались в сентябре 2020 года. Школьникам рассказывают о трудовом героизме земляков, охватывая разные направления трудового тыла — от промышленного производства до медицины. Кроме того, поступило предложение учредить знак в честь присвоения Ульяновску почетного звания.

Как известно, во всех городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», разместят памятную стелу. В Ульяновск она появится на территории Дома культуры имени 1 Мая, расположенного около патронного завода. Это решение принято после общественного голосования с участием 21,3 тыс. человек, из которых свыше 9 тыс. респондентов предложили установить памятник у ДК.

Региональные власти отмечают, что перед установкой стелы будет реализован «масштабный проект по благоустройству»: обновят Дом культуры, который отметит в 2024 году вековой юбилей, рядом с ним создадут аллею героев, а на прилегающей территории организуют детскую и взрослую площадки, для молодежи — места для занятий воркаутом. Также планируется реализовать проект по созданию усовершенствованного центра патриотического воспитания и поискового движения, где предлагается разместить залы воинской, трудовой, спортивной славы.

Cultura-cnk.ru Дворец культуры имени 1 мая. Ульяновск

На улице Автозаводская планируют создать музей под открытым небом, установив памятные знаки о трудовых династиях и восстановив фасады зданий, «которые несут особую историческую ценность». С улицы Автозаводская в Ульяновске в послевоенные годы началось строительство жилого микрорайона рядом с автомобильным заводом УАЗ. Микрорайон за несколько лет планируется благоустроить, сохранив историческую часть города.

В настоящее время в Ульяновской области разрабатывается концепция создания музея «Город трудовой доблести» (музей Победы) и одноимённой аллеи. Власти отмечают, что при создании экспозиции «ключевой задачей должно стать сохранение памяти о героях кровопролитных сражений, трудовых подвигах ульяновцев». Основу экспозиции составит объединенная коллекция фондовых собраний различных музеев: ведомственных музеев, музеев предприятий, училищ и образовательных организаций, а также районных и поселенческих музеев. Планируется, что аналогичные музеи будут созданы во всех муниципальных образованиях.

По данным властей, в Ульяновской области проживают около 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

При подготовке использованы материалы сайта ООО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Ульяновскийпатронный завод».