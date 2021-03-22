Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Он не пояснил свою мотивацию. Но ранее Эрдоган заявлял, что «Турция должна самостоятельно разрабатывать подобные договоры, а не использовать «переведенные тексты», что содержит намек на политическую подоплеку принятого решения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция

Правительственные турецкие эксперты заявляют, что «конвенция не соответствует национальным ценностям, потому что поощряет разводы и поддерживает культуру ЛГБТ». Но дело в том, что Турция была первой страной, которая подписала конвенцию, сделав это еще в 2011 году. Тогда в турецком обществе, в котором преобладают ценности консервативного свойства, решение вызвало неоднозначную реакцию. Но власти проигнорировали этот факт, полагая, что принятие конвенции ускорит процесс интеграции Турции в Европейский союз. Ничего такого не произошло. Сейчас Анкара заявляет, что у нее существуют свои национальные законы по борьбе с насилием в отношении женщин, которые она намерена активно применять на практике. Это тоже политический жест, направленный на обозначение суверенности в выстраивании национального законодательства. Но почему именно сейчас Эрдоган пошел на такой шаг, понимая, что он вызовет негативную реакцию на Западе?

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Представляется, что он носит неслучайный характер и приурочен к назначенному на 25−26 марта саммиту глав государств и правительств Евросоюза в режиме видеоконференции. Накануне турецкая дипломатия вела активную работу на этом направлении, поскольку готовится специальный доклад о состоянии отношений Турции с ЕС. В нем, как сообщает турецкое издание Sözcü, могут появиться дополнительные разделы, связанные с новыми ограничительными мерами из-за буровых работ Анкары в Восточном Средиземноморье. Помимо того, отдельным пунктом значатся и турецко-российские отношения. Судя по всему, ожидаемых Анкарой успехов на европейском направлении достигнуть не удается, и она решила нанести упреждающий удар, заявляя о выходе из конвенции Совета Европы. Тем самым Брюсселю дают понять, что, в случае продолжения им санкционной политики в отношении Турции, она может начать процессы выхода и из других соглашений с ЕС в сферах экономики и торговли и даже перестать сотрудничать по миграционному вопросу.

Эрдоган смело играет на том, что рассматривает возможность выхода Анкары из всех международных договоров, и дает понять своим западным партнерам, что они «могут потерять Турцию». Это при том, пишет британское издание The Economist, что «сама Турция разочарована либеральным Западом, который на протяжении десятилетий (60 лет) держит ее в предбаннике ЕС, хотя принуждает жить по европейским законам, без шансов занять место в европейском клубе». Существующие настроения в Европе, страх, вызываемый этой мусульманской страной с населением 80 миллионов человек, приводят к тому, что Турции, судя по всему, не позволят вступить в ЕС, даже если она станет процветающей демократией. В результате она оказывается в «гибридной» ситуации. С одной стороны, есть политика Эрдогана по так называемой мягкой исламизации, с другой, навязывание извне европейских «жизненных ценностей», являющихся продуктом другой истории и культуры. При таком ходе событий Турции рано или поздно придется сделать стратегический выбор, причем не только внешнеполитического, но и внутриполитического характера.

LoudHmen Анкара. Турция

Этот вопрос сейчас стоит открыто и остро, хотя существует риск попасть в ловушку «гибридной» ситуации, оказаться между формально существующей демократией и пока еще не сильным авторитаризмом. Плюс к тому в целом негативное восприятия ЕС большинством в турецком мусульманском сообществе. И результат: Турция постепенно отказывается от сферы приспособления ко всему массиву законодательства, правовых актов и решений Евросоюза. Поэтому решение Эрдогана о выходе из конвенции Совета Европы упало на «унавоженную почву». Оно вызывает раскол в элитах и в обществе, но он не опасен для власти. И фактом становится то, что Турция превращается в страну, которая отдала швартовы и отдаляется от западного альянса. Остальное — только слово.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала решение Эрдогана «катастрофическим». Не промолчал и президент США Джо Байден, заявивший, что лидер Турции действует «удручающим образом» для всего международного движения за права женщин. Но это откровенная подмена смыслов и понятий, прикрывающая проблемы по линии Турция — Запад, когда Анкара демонстрирует, что уже способна играть по своим правилам. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, «ЕС должен действовать в отношении Анкары искренне и стратегически и не повторять своих предыдущих ошибок». Но вряд ли этот призыв будет услышан в Брюсселе.