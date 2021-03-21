В июне 2020 года к руководству Россотрудничеством (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) пришел Евгений Примаков — внук «того самого» Евгения Примакова. А месяц назад его заместителем назначен Дмитрий Поликанов, в прошлом работавший во ВЦИОМ, ЦИК «Единой России», «Общероссийском народном фронте».

Личный архив Дмитрия Поликанова Дмитрий Поликанов — с февраля 2021 года заместитель главы Россотрудничества

Сайт Россотрудничества сообщает, что Дмитрий Валериевич «обеспечивает реализацию полномочий Россотрудничества в сфере международного культурного сотрудничества, в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации на базе представительств Россотрудничества… за пределами Российской Федерации, координирует вопросы долгосрочного и среднесрочного планирования деятельности Россотрудничества…».

Дмитрий Поликанов согласился ответить на вопросы ИА REGNUM по сотрудничеству с общественностью стран Скандинавии:

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете эффективность представительств Россотрудничества в Норвегии и Финляндии? Кто из общественности этих стран хочет сотрудничества с Россией, а кого Россотрудничество в этом будет убеждать?

Дмитрий Поликанов: Наша деятельность в Норвегии довольно скромная. Как вы знаете, в Россотрудничестве нет своего представительства в этой стране, и с соотечественниками работает представитель в Дании. А вот в Финляндии картина иная. Русский дом в Хельсинки ведёт активную работу в рамках своих полномочий — и праздники, и взаимодействие с университетами и «мозговыми центрами», и города-побратимы, и конференции, и курсы русского языка.

Владимир Станулевич: Какие общие интересы выявились последнее время с общественностью Финляндии и Норвегии? Насколько она консолидирована антироссийской пропагандой, или имеется протест и желание нормализовать связи?

Дмитрий Поликанов: Как и в любой стране, далеко не все подвержены действию пропаганды. Например, в прошлом году на площадке Русского дома в Хельсинки была организована интерактивная выставка архивных материалов о дружбе Алексея Косыгина и Урхо Кекконена. В её открытии участвовали и члены парламента, и представители муниципалитета, и общественники, и даже экс-президент Финляндии.

Fin.rs.gov.ru Русский дом в Хельсинки

В Норвегии налажено сотрудничество между экологическими организациями. В целом вопросы экологии и культуры представляют взаимный интерес и являются отличным полем для взаимодействия.

Владимир Станулевич: Норвегия осуществляет наступательную «мягкую силу» на Севере России. По линии норвежского Баренц-секретариата выделяется множество грантов, в первую очередь на СМИ, ученых, деятелей культуры. Россия грантов для работы на той стороне выделяет несравнимо меньше.

Дмитрий Поликанов: У Россотрудничества нет грантовых возможностей. Мы можем лишь обратить на это внимание тех организаций, которые оказывают финансовую поддержку российской «мягкой силе» — Фонда президентских грантов, Фонда Горчакова, «Русского мира», Русского географического общества и других.

К сожалению, российские НКО в сфере общественной дипломатии часто грешат желанием провести мероприятия ради мероприятий, не особенно соотносясь с интересами широкой аудитории за рубежом, работая на узкие группы и по старым, «проверенным» форматам. Чтобы исправить эту ситуацию, мы планируем создать на базе нашего агентства своего рода гуманитарный акселератор для таких проектов, помогая вытянуть их до иного качественного уровня, тем самым увеличивая их шансы на победу в грантовых конкурсах.

Kimberli Mäkäräinen Штаб-квартира Баренц-секретариата. Киркенес

Владимир Станулевич: С учебниками истории в странах бывшего СССР беда, молодежь заряжают воевать — только в учебниках Белоруссии и Армении нет обвинений России в геноциде. В Финляндии у некоторых растет обида, что Карелия не в ее составе. Об «агрессивном Советском Союзе» звучит из «каждого утюга», хотя из четырех советско-финских войн в трех агрессором была Финляндия. Что Россотрудничество делает для очищения от догм времен холодной войны общественного мнения этой страны?

Дмитрий Поликанов: Борьба с фальсификацией истории занимает значительную часть в нашей работе. В этом мы сотрудничаем и с Российским историческим обществом, и с Российский военно-историческим обществом, и с рядом других организаций. Круг инструментов широк — это и лекции, и кинопоказы, и выставки архивных материалов, и экспертные круглые столы. Например, на 2020 год была запланирована большая серия мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Карелия. Конечно, многие из них сорвала пандемия, но тему наше представительство отработало, в том числе в онлайн-формате.

В качестве хорошего примера можно привести и серию акций в 2019 году, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Тогда в знаменитой церкви в скале был организован камерный концерт солистов Дома музыки Сергея Ролдугина, а параллельно на других площадках шли демонстрации документальных фильмов, открытые уроки в финско-русских школах, тематические выставки.

В целом понятно, что такие чувствительные темы следует обсуждать деликатно, не в лоб, чтобы не вызывать отторжения и обвинений в «пропаганде». Молодое поколение западных стран историей войны почти не интересуется, воспринимает её как далекое прошлое, на основе сложившихся разговорных мифов. Поэтому и заход на тему должен быть иной — через видеоигры, через совмещение ретроспективных показов фильмов с лекциями по истории кино, через развитие поискового движения, через проведение аналогий с современными войнами и акцентирование внимания на тяготах гражданского населения — женщин и детей. Такой рассказ об истории понятен всем и точно увлекательнее, чем учебники.

Владимир Станулевич: Что Россотрудничество планирует в период председательствования России в Арктическом совете?

Дмитрий Поликанов: Мы планируем отрабатывать повестку устойчивого развития, которая будет лейтмотивом этого председательства. Это и содействие в налаживании диалога между НКО России и Скандинавии по экологической тематике, и мероприятия в сфере продвижения российского образования и науки, сохранения культурного наследия финно-угорских народов. Например, хорошей традицией стал фестиваль «ВерескФест». Активно ведётся работа совместно с СПбГУ по повышению квалификации преподавателей русского языка как иностранного, в школах организуются уроки русской литературы, проводятся педагогические семинары по изучению опыта цифровизации образования. Безусловно, запланируем и серию мероприятий по интенсификации международного научного обмена.

Владимир Станулевич: Года три назад архангельский фонд сохранения исторического наследия «Император» обращался к министру иностранных дел РФ С. Лаврову по увековечиванию памяти забытого каргопольского воеводы Алексея Зюзина, отстоявшего в 1612 году острог от польских оккупантов, бывшего послом в Англии и вторым послом на переговорах по возвращению Новгорода, закончившегося выгодным России Столбовским миром. Предлагалось поставить в Каргополе памятник, помочь с экспозицией музея и т.д. Можно вернуться к этому важному для истории Русского Севера и российско-шведских отношений вопросу?

Дмитрий Поликанов: Памятники и музеи на территории России не входят в нашу прямую компетенцию, мы поддерживаем в сохранности историко-культурные памятники и захоронения, посвящённые выдающимся сынам и дочерям России, в зарубежных странах. В то же время думаю, что такой проект при правильном оформлении заявки мог бы точно претендовать на президентский грант. А мы бы со своей стороны попробовали помочь с установлением связей со шведскими коллегами из неправительственного сектора, в том числе для проведения двухсторонних экспертных мероприятий.