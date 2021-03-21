Материал французского издания L’Express, согласно которому ряд учёных пришёл к выводу, что собаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Грук ИА Красная Весна Собака

"Заводы, слив гадостей в моря, нефть в океане, горы пластика и токсинов, выхлоп машин, пожары — это все ничто, по сравнению с собаками, которые потребляют мясо?» — задаётся вопросом Ольга М.

Многие пользователи крайне удивились выводу учёных. Люди считают, что собаки если и оказывают какое-то воздействие на окружающую среду, то совершенно мизерное по сравнению с деятельностью человека.

«Может, наоборот? Люди негативно влияют, по-моему, на окружающую среду, а не собаки», — считает Blizsko S.

Некоторые комментаторы отметили, что ещё недавно мировое сообщество отстаивало права животных, но теперь ветер сменил своё направление.

«Вот тебе и «гуманная» западная цивилизация. Сначала права животных защищают, а потом внушают, что они не нужны», — поделился своим мнением Oleg S.

Нашлись и те, кто считает проведённые исследования профанацией не имеющей под собой реальных обоснований.

«Десятки тысяч лет собака рядом с человеком, а тут опасной стала. Не происки ли это британских учёных?» — пишет Вячеслав Е.

Напомним, 21 марта французское издание L’Express опубликовало материал, согласно которому ряд учёных пришёл к выводу, что собаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса.