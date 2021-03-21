29 мая 2020 года в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива из емкости, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании («Норильский никель»), в реку Далдыкан, приток реки Пясина, впадающей в Карское море. Причина после расследования Росприроднадзора установлена — это разрушение фундамента емкости по причине слабых грунтов и таяния под ним вечной мерзлоты. Решением арбитражного суда Красноярской области «Норникель» оштрафован на 146 млрд рублей. Катастрофа дорого обошлась Арктике не только из-за гибели части речных экосистем, но и последствий в федеральном законодательстве.

Такой баланс ищет Первая горнорудная компания на Новой земле, разместив большинство служб по разработке месторождения полиметаллических руд не на земле, а на барже. «Прибрежные скалы (берег Новой Земли)». Картина Степана Писахова. 1905-1910 гг

Нет сомнений, что после таких событий нужна ревизия всех техногенных угроз. Благодаря анализу причин катастрофы на шахте «Распадская» и принятым по его итогам мерам количество техногенных катастроф, по словам руководителя Ростехнадзора РФ Алексея Алешина, снизилось: «Если говорить о цифрах, в 2010 году было зафиксировано 368 аварий, а в 2019 году — 149. На 21 сентября этого года — всего 79. Снижение очень заметное. То же самое и с травматизмом: в 2010 году — 464 случая, в прошлом году — 172. На 21 сентября — 107 случаев».

Обязательная экологическая экспертиза — «хотели как лучше…»

Но есть и другие опасные для Арктики примеры «экстренных решений» после экологических катастроф. Та же авария в Норильске уже привела к большой ошибке правительства РФ и законодателей. Пакет «арктических законов» тогда вышел из Госдумы РФ с требованием обязательной экологической экспертизы для всех объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ. Проект капитального строения требуется выслать в Москву на экспертизу даже по строительству гаража, дачи, коттеджа, если необходима забивка свай.

Под лозунгом «предотвратим ущерб от катастроф» экономике Русского Севера был нанесен значительный ущерб. Александр Крутиков — бывший заместитель министра Минвостокразвития РФ, готовивший пакет «арктических законов», в интервьюИА REGNUM по обязательной экологической экспертизе самокритично признал: «Считаю, что в том виде, в каком эта норма вышла в законе, своей ошибкой. Хотели как лучше, получилось как всегда. Изначально она была направлена на то, чтобы упростить процедуру экологической экспертизы. Запараллелить два процесса: процесс экспертизы строительной документации и процесс экологической экспертизы. Но грянула экологическая беда в Норильске, над законопроектом в это время работало много людей, и финальная редакция закона вышла в той логике, о которой вы говорите. Я это проглядел, считаю своей личной ошибкой. Она не повлияла на текущую стройку, а над перспективной повисла угроза срыва сроков. Ее нужно исправлять».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Арктика — один из самых экологически уязвимых регионов мира, и от международных экологов звучат предложения освободить от деятельности человека

«Никогда не было и вот опять…»

И вот, по Виктору Черномырдину с его «Никогда не было, и вдруг опять», снова опасность — Ростехнадзор провел через Госдуму РФ изменения в федеральное законодательство «о промышленной безопасности» в части арктических территорий, о чем в интервью Интерфаксу поведал Алексей Алешин: «В области промышленной безопасности отменяется 10 постановлений правительства и 155 наших ведомственных приказов (нормы и правила). В области безопасности гидротехнических сооружений — 6 актов правительства и 20 ведомственных актов. Цифры достаточно большие. Взамен отменяемых нормативных правовых актов предусмотрена разработка Ростехнадзором новых постановлений и ведомственных нормативных правовых актов. Проекты, мы уже отработали их с нашей рабочей группой, прошли рассмотрение на подкомиссии в правительстве, и внесли их в кабмин. Таким образом, общее количество нормативных актов должно снизиться в три раза».

В Арктике нужен баланс интересов человека, экономики и экологии. «Красные цветы на Новой земле». Картина Степана Писахова. 1905-1910 гг

Глобальность изменений пугает

Глобальность изменений поражает и пугает — «отменяются 10 постановлений… 6 актов… количество актов правительства снизится в 3 раза».

Ошибки в любой работе неизбежны, каждая из них — не только экологические, но и бумажные катастрофы — имеют свою цену для экономики России. Чтобы по итогам проектов Ростехнадзора РФ для России и Арктики не образовался большой минус, арктическим губернаторам, бизнес-структурам, профсоюзам надо сформулировать замечания к вносимым документам, добиться включения своих представителей в рабочие группы и добиться учета замечаний в законопроекты.

Мечта международных экологов — Русская Арктика без людей и производства

Некоторые чиновники и депутаты под воздействием международных экологических организаций вместо поиска баланса интересов экономики и экологии могут «накренить» поправки к закону в их сторону. Экологи «Гринписа» не скрывают, что видят Русскую Арктику настолько экологически чистой, что человеку и его работе в интересах страны и своих личных — нет места.