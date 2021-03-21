Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 марта в социальной сети Facebook.

White House Джо Байден и Камала Харрис

«Ну, умнее Байдена быть не так уж сложно», — считает Игорь А.

Многие пользователи считают, что Байден, вместо того чтобы показывать всем окружающим своё справедливое право занимать президентский пост, занимается собственной дискредитацией.

«Вот дед даёт! Правду про самого себя мочит, не стесняясь», — пишет Andrey S.

Некоторые комментаторы уверены, что после данных слов Байдену не следует далее занимать своё руководящее положение.

«А чего же тогда вы, Байден, в президенты-то полезли, если ваш склад ума не соответствует занимаемой должности?» — обращается Виктор В.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что Байден поступил честно, давая всем понять, что он не столь умный, но зато более-менее честный перед народом.

«Скажите, а почему он должен корчить из себя самого умного. К тому же таких умных клоунов полная арена политического цирка», — поделился своим мнением Вадим В.

Напомним, 20 марта, согласно информации на сайте Белого дома, президент США Джозеф Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.