Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна закупила у России истребители Су-30СМ без ракет, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«У вас прекрасный талант комика. Каждое ваше выступление с «тонким юмором». Но от этого юмора страдает вся Армения», — считает Самвел А.

Многие пользователи назвали решение руководства Армении крайне странным. Зачем нужны боевые истребители, если они не могут открыть огонь по врагу?

«Странно. А это не то же самое, что купить машину без колёс?» — задаётся вопросом Arturas S.

Некоторые комментаторы сочли решение Пашиняна глупым и несоответствующим уровню руководителя страны. Такие ошибки прощать нельзя, считают граждане.

«Как можно такие глупости говорить главе государства? Разбирайтесь хотя бы тихо и спокойно внутри страны. Уже который раз он и себя, и своих шутом выставляет? Стыдно уже ведь должно быть от такого руководителя», — поделился своим мнением Aynur I.

Нашлись и те, кто указал, что такие нелепые решения руководства в итоге стали причиной смерти тысяч граждан.

«Всё бы ничего, но очень жаль молодых солдат. Как с одной стороны, так и с другой. Верх ищет отмазки, а каково же родителям? Всегда жалко молодых!» — пишет Nagiz D.

Напомним, 21 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян признал в Facebook, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет.