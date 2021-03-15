Жители Ростовской области на минувшей неделе (15−21 марта) активно обсуждали строительство метротрама, акцию «Народный контроль», безнадзорных коров и собственный «Hollywood». Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Долгий скоростной трамвай

Активно обсуждаемым сообщением стало возможное появление в Ростове-на-Дону альтернативы классическому метрополитену — скоростного трамвая. Метротрам может быть создан не ранее чем через 14 лет. Об этом заявил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

«Рассматривается возможность реализации двух долгосрочных перспектив: системы рельсового скоростного пассажирского транспорта и развитие систем автоматической фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и оплаты проезда в общественном транспорте», — сказал чиновник.

Пользователи соцсетей планы городских властей восприняли с юмором, посчитав, что «за 14 лет можно лопатой метро выкопать», или «даже ложкой». В пример привели соседний регион — Волгоградскую область. Так, к примеру, в Волгограде такая скоростной трамвай уже работает, и довольно успешно.

Svetlov Artem Скоростной трамвай в Волгограде

«Народный контроль» по-ростовски

Бурную реакции у ростовчан вызвала акция «Народный контроль», организатором которой выступил АО «Ростовводоканал». Ресурсоснабжающая организация 12 марта 2021 года запустила систему очистки воды, надеясь на улучшение её качества. Чтобы доказать эффективность работы нового оборудования, генеральный директор Ростовводоканала Алексей Тейге выпил стакан воды из-под крана. Однако у интернет-пользователей это вызвало неоднозначную реакцию.

«Это отлично. Героизм зашкаливает. Когда вода вонять перестанет?» — задал вопрос в профиле Ростовводоканала горожанин.

«Ужасное качество воды из-под крана, пить невозможно. Фильтры перед системой обратного осмоса приходится менять в два раза чаще, чем написано в инструкции. Количество отложений в них впечатляет», — посетовал ещё один пользователь.

Подробнее: «Героизм зашкаливает»: глава Ростовводоканала выпил воду из-под крана

Дарья Антонова ИА REGNUM Геройский поступок

Изголодавшийся скот

Три бесхозные коровы наводят ужас на жителей Батайска. Сообщение о том, что изголодавшийся скот объедает горожан, появилось в газете «Батайское время» и вызвало активное обсуждение. Так, брошенные коровы скитаются по улицам Молдавской и Цимлянской, жуют ветки деревьев, бытовые отходы и траву. При этом у каждого животного есть бирка, но подойти к коровам батайчане боятся.

«Халявная говядина», — иронично заметил один из подписчиков паблика «Ростов Главный».

«Если корову не кормить и не доить, пропадёт совсем молоко. Потом только на мясо», — высказалась ещё одна подписчица.

Роковой рейс

В этом году исполнилось пять лет с момента крупнейшей авиакатастрофы, которая потрясла всю страну. 19 марта 2016 года в международном аэропорту Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова разбился пассажирский Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai. Погибли 62 человека. В память о погибших установлен мемориал «Прерванный полёт», к подножию которого ежегодно представители власти и неравнодушные горожане возлагали цветы.

Впервые за пять лет в день трагедии социальные сети хранили молчание. Цветы к памятнику на проспекте Шолохова возложили глава администрации Первомайского района, депутаты городской думы, родные и близкие жертв авиакатастрофы.

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Rostov-gorod.ru Возложение цветов к мемориалу «Прерванный полет» на проспекте Шолохова в память о погибших в авиакатастрофе 19 марта 2016 года

Донецкий «Hollywood»

В Донецке на одном из холмов появилась надпись известного американского района Hollywood. Согласно информации, размещённой в социальных сетях, инициатором установки арт-объекта выступил местные предприниматель. По некоторым данным, таким образом он хочет повысить туристическую привлекательность своего бизнеса.

Многие подписчики с иронией восприняли новшество, отметив, что мало кто побежит за билетами до Донецка.