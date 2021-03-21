



Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Загадочный визит премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Париж, где он в среду, 17 марта, провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Он готовился не польским посольством во Франции, а напрямую из Варшавы, программа его не афишировалась, не было привычных в таких случаях ритуальных мероприятий, сознательно минимизировалось присутствие прессы. По итогам беседы лидеры двух стран рассказали, что придерживаются «общей позиции» в отношении вакцинации от коронавируса и высказались за «европейскую солидарность в борьбе с пандемией». Но ради этого летать во Францию не было нужды. А о чем тогда говорили Макрон и Моравецкий, учитывая, что польско-французский диалог последние годы находится на довольно низком уровне?

Накануне визита премьера польские издания в качестве одного из пунктов повестки называли вопрос строительства АЭС в Польше. Напомним, что Варшава рассчитывает до 2040 года ввести в строй шесть энергоблоков мощностью до 9 ГВт. Первый — до 2033 года мощностью примерно 1—1,6 ГВт, последующие с очередностью в каждые 2—3 года. Об этом говорится в программе Энергетической польской политики. Но этот документ готовился в то время, когда правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) имела дело с администрацией президента США Дональда Трампа. Никто особо не скрывал, что план развития польской атомной энергетики был заточен исключительно под американцев, выставлявших на передовую собственную компанию Westinghouse. Предполагалось, что будет создано совместное предприятие, в котором заграничный партнер правительства Польши получит 49% акций, обеспечит адекватное финансирование и примет участие не только в строительстве, но и эксплуатации атомных электростанций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Франции Эммануэль Макрон

Создание АЭС — это не только об экономике, но и выбор геополитической ориентации. Такие программы курируют на самом высшем государственном уровне. Можно вспомнить, например, как недавно президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт началу строительства третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Политическое измерение превалировало и в польском случае. Варшава вложила все в отношения с Трампом, считая, что его курс будет олицетворять американское восприятие Польши на десятилетия вперед. Однако как сам президент-республиканец, так и сменивший его демократ Джо Байден показали, что Вашингтон вступает в зону турбулентности, совершая резкие кульбиты и развороты на 180 градусов. Если Трамп хотя бы демонстративно показывал свою благосклонность к Польше и правящей коалиции, то Байден до сих пор не набрал варшавский телефонный номер, состоявшиеся редкие контакты пока что были по линии Совета нацбезопасности США и министерства обороны.

Отсутствие ясности с Вашингтоном возвращает Польшу снова в Европу. Как считает газета Rzeczpospolita, появляются шансы на выстраивание долгосрочного стабильного диалога с Парижем. «В Польше возможная победа оппозиции не приведет к похолоданию во взаимоотношениях, — отмечает издание. — В свою очередь, Франция, разочаровавшаяся в сотрудничестве с Россией и осознавшая, что Германия не пойдет на маргинализацию нашей страны в Европейском союзе, похоже, начинает ценить растущий потенциал Польши». Не исключено. Хотя польская газета, на наш взгляд, преувеличивает «разочарование» Парижа в Москве. К тому же, во-первых, сейчас Макрону, судя по данным опросов, практически наступает на пятки Марин Ле Пен, у которой впервые появляются реальные шансы одержать победу на президентских выборах. А лидер «Национального объединения» в интервью польским изданиям недвусмысленно говорила о желании помирить Польшу и Россию. Во-вторых, переориентация на Францию, скорее, затронет американский и немецкий вектор внешнеполитического курса Варшавы. Так, Париж может помочь PiS уладить проблемы с Берлином, который не хочет польской АЭС.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Но, конечно, своего слова не сказали еще США. На днях Варшаву посетил с визитом генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман, где он встретился с государственным секретарем и полномочным представителем правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским. В бытность Трампа американского бизнесмена сопровождало бы внушительное подкрепление на уровне министра администрации или вице-президента. А что Байден? До сих пор неизвестно даже, кто станет новым послом США в Польше, будет ли это кадровый дипломат или политический назначенец, каковой являлась Джорджетт Мосбахер. Это говорит о том, что «польское досье» не лежит на рабочем столе Байдена. Вашингтон сейчас занят другими делами, и Варшаве нужно восстанавливать контакты с европейскими столицами.