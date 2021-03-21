Заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова о том, что страна вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Бойко Борисов

"Что там у них можно украсть? Рецепт фаршированного болгарского перца?» — шутит Светлана С.

Многие люди уверены, что тема шпионажа России на территории Болгарии звучит попросту нелепо. Люди уверены, что в этой стране нет абсолютно ничего полезного.

«Мне вот интересно: за чем в Болгарии можно шпионить? Мозги? У нас их больше. Технологии? Так же, как и вооружение. Зачем, не понимаю», — написал Дмитрий Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что руководство Болгарии с лёгкостью готово расстаться с российскими дипломатами, но не с российскими туристами.

«А чего сразу всем гражданам РФ не запретить въезд в Болгарию? А, ну да, наши же туристы кормят экономику Болгарии, точно», — пишет Dima S.

Нашлись и те, кто выразил сожаление по поводу того, что некогда прекрасная Болгария превратилась в блёклую копию своего былого процветания.

«Да кому она нужна, эта Болгария? Где она вообще? Каким слоем соли она посыпает то, что уже давно доедает после распада СССР?» — задаётся вопросом Илья С.

Напомним, 20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил журналистам, что страна вновь должна объявить персонами нон грата российских дипломатов из-за дела о шпионаже.