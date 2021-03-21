Решение полиции Амстердама разогнать протестующих против COVID-ограничений при помощи водомётов спровоцировало возникновение множества комментариев в интернете. Граждане поделились своими мнениями 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойные стандарты

"В Голландии водомёты намного лучше, чем в Белоруссии. Добрее они как-то, человечней», — шутит Финист Я.

Многие пользователи уличили Европу в двойных стандартах. Люди уверены, что после произошедшего Нидерланды не имеют права высказывать критику в отношении российских силовиков.

«У них можно, ведь это демократия! А если в России так сделает полиция, то нытьё будет…» — пишет Serega T.

Некоторые комментаторы уверены, что в ответ на случившееся лидеры западных стран должны выразить своё возмущение полиции Амстердама и руководству страны, допустившему подобное.

«Ждём заявления западных лидеров о недопустимости применения силы к протестующим», — написал Дмитрий К.

Часть граждан предположила, что вся суть заключается в том, что разгон протестов в Нидерландах просто более умиротворённый, а струя из водомёта куда более ласковая, нежели в Белоруссии или России.

«Вы не понимаете. Это же страна тюльпанов, там и разгон протестующих выглядит как-то более прекрасно и умиротворённо», — считает Сергей Г.

Нашлись и те, кто вспомнил страницы истории, согласно которым европейские страны зачастую применяли жестокий способ разгона различного рода демонстраций.

«Да это лёгкий освежающий душ. Ещё и в тёплое время. Вы гляньте на хронику 1968 года. Латинский квартал в Париже. Вот где была веселуха с гармонью. Там водомётами в упор били. Двинет по толпе — и они как мячики разлетались. Юзом по асфальту, головой в стену», — написал Сергей Ш.

Напомним, 20 марта РИА Новости опубликовали материал, согласно которому в Амстердаме полиция при помощи водомётов разогнала протестующих против COVID-ограничений.