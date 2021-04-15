Тюменцев на минувшей неделе (с 14 по 20 марта) волновали две проблемы: фекальные разливы в Гилёвской роще и авиабилеты по цене квартир. А тоболякам раскрыли глаза на неоднозначное прошлое чиновника из мэрии.

Iraero.ru Стюардессы авиакомпании «ИрАэро»

Роща в фекалиях

Прорыв двух коллекторов в Гилёвской роще стал самым обсуждаемым событием в Тюмени на минувшей неделе.

Напомним, в областном центре с 11 марта двое суток ликвидировали технологические прорывы на напорных коллекторах диаметром 1000 мм, отводящих половину всего объёма стоков областного центра от канализационной насосной станции (КНС-7). Стоками была затоплена часть любимого места отдыха тюменцев — Гилёвской рощи, которую пришлось закрыть для посещений. Последствия аварии устранять придётся гораздо дольше.

«Причиной коммунальной аварии могло стать смещение грунтов, поскольку в связи с низким снежным покровом глубина промерзания грунта достигла 2,8 м. Из-за этого могут «рваться» сварочные швы на трубопроводах. Проведённая летом телеметрия данного участка трубопровода показала, что предпосылок для утечек не было», — отметил генеральный директор компании «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Последствия мощных фекальных разливов весьма серьёзные: повреждены объекты благоустройства и окружающей среды. Придётся прокладывать новые сети из полимерных материалов, сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал». Строительство новых сетей, замена коллекторов и рекультивация парка обойдутся предприятию в сумму около 300 млн рублей, отметил Андрей Максимов.

В сети всю неделю гуляли труизмы на фекальную тему — коллектор ведь, а не водопровод «заклинило». Но в целом тюменцы положительно оценили оперативную работу коммунальщиков, отметив их круглосуточную деятельность и полноту информации о происшествии. Рощу ремонтники открыли для посещений уже 20 марта, сделав предварительно пробы воздуха.

Tyumen-city.ru Восстановительные работы в Гилёвской роще

«Парень к успеху идёт»

Новость о том, что в мэрии Тобольска один из чиновников является «убийцей и наркоманом», подвигла горожан на размышления об общности современных управленцев «родом из 90-х».

«В Тобольской мэрии вопросами правопорядка и профилактики правонарушений занимается чиновник, отсидевший срок за убийство. Кроме того, в 90-е его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, а впоследствии задерживали с наркотиками», — рассказал «Новому дню» источник, предоставивший в редакцию документы.

Родственником чиновника-сидельца, по версии инсайдера, является бывший директор фонда федерального имущества в Тюменской области, работавший во времена губернаторства Сергея Собянина.

В пресс-службе администрации Тобольска изданию заявили, что имярек занимает должность, не связанную с муниципальной службой. Причём для данной должности нет жёстких ограничений, связанных с судимостью, которая у указанного лица хоть и была, но погашена досрочно и с убийством не связана. А председателя административной комиссии Тобольска выбирают «ситуативно», подчеркнули в мэрии.

«Только узнали что ли? Никогда не было и вот опять. Во власти через одного такие», — пишут в паблике «Типичный Тобольск».

«Светлая личность! Парень к успеху идёт. Не мешайте. Его ждут в Госдуме или в областной на худой конец», — написал с улыбкой явный доброжелатель.

Admtyumen.ru Базарная площадь Тобольска

До Тобольска за шесть миллионов

Переживания недели были связаны с авиаперелётами, точнее, их стоимостью. Авиакомпания «ИрАэро» взбудоражила жителей страны ценой билета на полёт из города Котлас Архангельской области в тюменский Тобольск — шесть миллионов рублей. Пользователи социальных сетей отметили, что за эту сумму можно купить хороший лофт в Тюмени, или небольшую квартирку в Москве, или автомобиль премиум-класса. При этом аэропорт в Тобольске ещё не построен. Скриншот с сайта авиакомпании быстро распространился по тюменским пабликам.

«ИрАэро» пришлось объясниться. Выяснилось, что авиакомпания тестирует услуги, которые будут вводиться с 1 апреля 2021 года.

«Нам нужно было на каком-нибудь рейсе опробовать эти услуги. Но чтобы люди не смогли ими воспользоваться, мы придумали такой вот необычный рейс. Взяли экзотическое направление и астрономическую цену в шесть миллионов», — успокоил клиентов пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов.

Не менее волнительной стала тема «космических цен» на билеты из Тюмени в Москву и обратно. Тюменский предприниматель Илья Пискулин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что после ухода «Аэрофлота» из Тюмени стало проблематично улететь в столицу Родины, ибо на некоторые даты в удобное утреннее время предлагаются билеты только в бизнес-класс за 96 120 рублей, а «эконома» и «комфорта» нет.

Iraero.ru Самолет авиакомпании «ИрАэро»

«Аэрофлот» исчез, и у авиакомпании «Россия» стало дорого», — пишет предприниматель. И призывает жителей региона к флешмобу в соцсетях #вернитеаэрофлотвтюмень.

«Если завтра кому-то из нас по здоровью или по работе нужно оказаться в Москве, то эти цены на авиабилеты или вовсе их отсутствие, станет проблемой лично для вас. Что делать простым жителям? Что?! Я не знаю, к кому бежать в области, но этот вопрос с билетами должен быть решён!» — пишет возмущённый тюменец.

«Вот думаю — в Москву завтра слетать вдвоём или квартиру в ипотеку взять? Как раз на первоначальный взнос хватит! Если честно, какой-то сюр. О какой инвестиционной привлекательности все вокруг говорят?» — недоумевает другой житель Тюмени.

Отметим, что тема замены «Аэрофлота» дочерней компанией «Россия» муссируется в Тюмени с негативной коннотацией уже месяц и даже поднималась в региональном парламенте.