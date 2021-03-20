Видеозапись о том, как президент США Джозеф Байден дважды споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу в самолёт, вызвала резонанс в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением 20 марта в социальной сети Facebook.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

«Символ ещё тот. Глава гегемона подымается на свой гегемонистский самолёт и… падает. В мировых эфиопиях и папуасиях смятение», — пишет Rustam S.

Многие пользователи пришли к выводу, что слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья американского лидера могут оказаться правдивыми. Люди считают, что данный нелепый инцидент может нанести серьёзный урон репутации Соединённых Штатов в мире.

«Бывают президенты, что сами управляют самолётами (даже истребителями), а бывают, что по пассажирскому трапу подняться не в состоянии», — написал Alexei B.

Некоторые комментаторы обратили внимание на официальное заявление Белого дома, в котором падение Байдена объяснялось воздействием сильного порыва ветра. Людям такой ответ показался странным.

«Странно, ветер сдул, когда за поручень держался, а когда отпустил, ветер куда-то пропал», — отметила Люда Т.

Ряд граждан призвал американского президента более внимательно относиться к препятствиям на своём пути и подниматься по лестнице, учитывая свой возраст.

«Ветер сбивает с ног президента — это что-то новенькое. Лучше бы поднимался по трапу к самолёту не спеша, как подобает президенту. И не было бы тогда казуса и было бы не так смешно и грустно», — считает Вика Н.

Отдельные пользователи посчитали, что падение Байдена не является чем-то из ряда вон выходящим. Люди хотели бы такого же здоровья в том возрасте, сколько на данный момент Байдену.

«Все мы такими будем. Молодец, ещё бодрится… вприпрыжку по ступенькам пытается подняться. А ведь ступеньки трапа крутые», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «TC İra Kutan».

Нашлись и те, кто и вовсе не нашёл для себя ничего интересного в случившемся. Люди считают, что мир никак не изменится в зависимости о того, насколько успешно американский президент сможет подняться по трапу к своему самолёту.

«Не вижу ничего страшного. Ну, споткнулся, встал, пошёл дальше. Что такого?» — задаётся вопросом Татьяна Б.

Напомним, 19 марта журналисты опубликовали видеозапись, где президент США Джозеф Байден дважды споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу в самолёт.