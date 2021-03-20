Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ответил на резкие выпады США тем, что указал Вашингтону на отсутствие права у него разговаривать с Китаем с позиции силы, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 20 марта в социальной сети Facebook.

GoShow Китайский дракон

«А на все поступки и выходки американцев прекрасно ответил президент России: «Кто как обзывается, тот так и называется». Вроде всё понятно», — написала Natalja M.

Некоторые комментаторы похвалили представителя Китая за его чёткую и однозначную позицию по поводу нападок со стороны Соединённых Штатов. Люди считают, что российский МИД должен брать пример с китайской дипломатии.

«Молодцы! Это наши только сюсюкаться могут!» — считает Алексей И.

Часть людей оказалась уверена, что российские дипломаты заняли слишком мягкую позицию к Вашингтону. Люди считают, что необходимо дать жёсткий ответ на агрессивные действия США.

«Мы так же должны с ними разговаривать», — считает Марат А.

Нашлись и те, кто предположил, что всё дело заключается в том, что в отличие от России у Китая просто развязаны руки, и он может позволить себе более жёсткие высказывания.

«Китай — не Россия! У него нет «обязательств» перед Западом! Только наивный не понимает, почему Запад прессует Россию санкциями», — пишет Геннадий Л.

Напомним, 19 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Facebook, что глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ответил на резкие выпады США тем, что указал Вашингтону на отсутствие права у него разговаривать с Китаем с позиции силы.