Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане поделились своими мнениями 20 марта в социальной сети Facebook.

Gage Skidmore Джо Байден

«Не надо прощать оскорблений, это плевок всему российскому народу», — считает Лариса Б.

Многие пользователи уверены, что после резких слов президента США Джозефа Байдена в отношении российского лидера ни о каких дружественных отношениях больше говорить не приходится.

«Холодная война уже началась. И это случилось задолго до слов Байдена», — пишет Vasyl S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что действия Байдена толкают мир к глобальной войне. У людей также нет никаких сомнений, что в самом разгаре идёт холодная война между Россией и США.

«С Байденом пора оценивать возможность горячей войны», — поделилась своим мнением Inna O.

Нашлись и те, кто считает, что поведение Байдена связано с тем, что Вашингтон теряет контроль над миром.

«Никак дедуля не хочет понять и принять, что век Америки прошел и настал век России», — написал Александр Т.

Напомним, 19 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему.