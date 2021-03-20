Комментарий первого зампостпреда России при Совбезе ООН Дмитрия Полянского, согласно которому РФ стала единственным государством — членом организации, делегировавшим на виртуальную встречу с президентом США Джозефом Байденом не постоянного представителя, а его заместителя, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 20 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вызов (контрольный)

«Можно было и проигнорировать, но мы же вежливые люди», — пишет Vera B.

Многие пользователи пришли к выводу, что это является правильным шагом, который даст понять американскому лидеру, что его поведение не останется безответным.

«И правильно. Надо показывать ответный уровень «уважения» стабильно неуважающим. Пусть понимают, что их хамливый лидер не достоин присутствия собственно постпреда. В следующий раз представителя пресс-службы отправить, не более», — считает Andrey S.

Некоторые комментаторы считают, что и должность заместителя оставляет слишком много чести для Байдена. Люди предлагают отправить на встречу кого угодно, лишь бы не дипломата.

«Не много ли чести? Могли бы и уборщицу с посольства отправить. Ей приятно бы было», — поделился своим мнением Василий Д.

Нашлись и те, кто всё-таки выразил надежду, что руководство США образумится и перестанет делать резкие высказывания в сторону России.

«Надеюсь, он дипломированный психиатр», — написал пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Напомним, 19 марта первый зампостпреда страны при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил в Twitter, что РФ стала единственным государством — членом организации, делегировавшим на виртуальную встречу с президентом США Джозефом Байденом не постоянного представителя, а его заместителя.