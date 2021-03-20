Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он потребовал от компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», прекратить работу, спровоцировало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 марта в социальной сети Facebook.

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«Хорошо им в огороженном от мира Белом доме ультиматумы и всякие обидные слова рассылать. Безопасно. Надо им вывеску поменять на жёлтый дом», — считает пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Многие пользователи оказались удивлены столь необычным требованием Америки прекратить работу над трубопроводом на другой стороне земного шара.

«Офигеть! Их-то какое дело?! Чисто европейские дела через океан решают!» — пишет Марина С.

Некоторые комментаторы указали на то, что требования США противоречат принципам демократии.

«А где же западные демократические принципы? Почему страна, столица свободного рынка, может позволить себе запрещать другим странам свободно торговать друг с другом? Где честная конкуренция? Нонсенс!» — написал Яков М.

Отдельные граждане отметили, что Соединённые Штаты ведут себя, слово весь мир принадлежит только им. Люди уверяют, что внешняя политика Вашингтона кажется им неадекватной.

«США так и думают, что они хозяева мира, а все остальные — это те, которые якобы достались им благодаря Колумбу!» — поделилась своим мнением Ольга С.

Напомним, 18 марта госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», прекратить работу.