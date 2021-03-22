Заявление президента России Владимира Путина, в котором он предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену провести открытую дискуссию в прямом эфире, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Интересно было бы посмотреть на эту дискуссию! Главное, чтобы Байден вспомнил, кто такой Путин», — шутит Лариса Т.

Многие пользователи с одобрением отнеслись к такому предложению российского лидера. Люди уверены, что Путин поступил мудро, вызвав Байдена на словесную дуэль в прямом эфире.

«Всё правильно. Лидеры двух супердержав должны сохранять диалог, несмотря на сложный период взаимоотношений между двумя странами. Отношения между странами были разные, но диалог никогда не прерывался. Путин в данном случае проявил политическую мудрость», — считает Геннадий К.

Некоторые комментаторы предположили, что Байден не согласится на открытый диалог с Путиным. Они указали на то, что американский лидер явно проигрывает главе России в ораторском мастерстве.

«Байден, конечно, придумает отмазку. Физически он не в состоянии вести дуэль. Мычит и засыпает на ходу. Глаза слипаются от старости», — поделился своим мнением Саша П.

Нашлись и те, кто отметил, что ответ Путина дал большое понимание того, как устроена личность российского президента.

«Я могу не соглашаться с какими-то мнениями и решениями Путина, но он реальный дипломат. Знает, как себя вести. Мне бы его спокойствие и красноречивость», — пишет Laman L.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» предложил американскому коллеге Джозефу Байдену провести открытую дискуссию в прямом эфире.