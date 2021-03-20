Заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал роскошным ответ президента Российской Федерации Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джозефа Байдена, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

»Это какой ответ? «Кто как обзывается — тот так и называется»? Мог бы ещё сказать: «Говоришь на меня — переводишь на себя». Или, например, «Обзывай меня сто лет — всё равно ты старый дед!» — пишет Евгений О.

Многие оказались солидарны с турецким лидером по поводу оценки ответа российского президента. Многие люди уверены, что Байден уже попросту не дружит со своей головой.

«Да правильно Путин ответил! Какой привет, такой ответ. Что ещё можно ответить человеку с деменцией?» — задаётся вопросом Мария Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что Путин повёл себя культурно, не став спускаться до уровня дискуссии, которую пытался навязать американский президент.

«Так и есть, не вступая в дискуссию и не опускаясь до уровня престарелого американского маразматика, Владимир Владимирович вежливо и культурно ткнул того мордой в собственную грязь. И это было красиво!» — считает Артём Л.

Нашлись и те, кто отметил, что вслед за деградацией американской элиты вскоре последует и деградация всего американского народа.

«Почувствуйте разницу! Советские люди смотрели на американцев, как на небожителей, сейчас как на маргинальный сброд!» — поделился своим мнением Евгений П.

Напомним, 19 марта глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал роскошным ответ президента Российской Федерации Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джозефа Байдена.