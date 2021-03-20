Заявление сенатора Алексея Пушкова, согласно которому Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований стримерам, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центр обработки данных ФНС в Дубне

"А вот ещё идея — налог на взятки. Раз уж разрешили взятки при условии непреодолимых обстоятельств, пусть платят с них налог. И да, ввести платное лицензирование на это дело», — написал Олег В.

Некоторые комментаторы встретили данную новость с нескрываемой радостью. Люди уверены, что стримеры должны платить налоги с перечисляемых им денег.

«Отличная новость! Хоть бы приняли. Представляю, какой вой будет на болотах», — пишет пользователь под псевдонимом «Совесть».

Ряд людей выразил своё абсолютное несогласие с данной инициативой. Они указали на то, что донаты являются пожертвованиями, а значит, налогом облагаться не должны.

«Донаты — это пожертвования. Уже не знают куда залезть», — считает Руслан Б.

Нашлись и те, кто указал на то, что в случае введения такого налога придётся обратить внимание и на религиозные учреждения, прихожане которых также совершают пожертвования.

«Тогда пусть РПЦ платит налоги от пожертвований церкви. Разве это не логично?» — задаётся вопросом Димас Л.

Напомним, 19 марта председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил журналистам, что Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, позволяющие взимать налог с пожертвований стримерам.