Заявление представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю о том, что личности подозреваемых в избиении мужчины с ребёнком в Ставрополе были установлены и объявлены в розыск, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок у инсталляции гигантских тюльпанов

»А если бы отец сознание потерял? Ребёнок один на улице. Ироды, одним словом. Надеюсь, ответят», — написал Николай М.

Многие пользователи выразили своё отвращение к поступку напавших на человека с ребёнком. Люди уверены, что к ним необходимо применить самое жёсткое наказание.

«Это животные. При детях только конченные могут что-то выяснять!» — пишет Николай С.

Некоторые комментаторы отметили, что совершённое нападение просто невозможно оправдать. Как с позиции нормальных людей, так с точки зрения криминального мира нападавшие поступили омерзительно, уверены люди.

«Когда рядом ребенок или супруга, не может никто выяснять отношения. Хочешь, потом поговори. Это же низко даже для преступного мира! Это просто позорище. Малолетки, стыд и срам!» — поделилась своим мнением Иришка С.

Нашлись и те, кто указал на беззащитность простых граждан перед бандитизмом в условиях сложившегося уголовного законодательства в стране.

«Самое обидное то, что, дав этим утыркам хорошенько сдачи или шмальнув из травмата, можно присесть», — написал Cold J.

Напомним, 19 марта представители следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю сообщили журналистам, что личности подозреваемых в избиении мужчины с ребёнком в Ставрополе были установлены и объявлены в розыск.