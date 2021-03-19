С момента трагической даты 17 марта, когда силы НАТО начали, с одобрения Совета Безопасности ООН, разгром государственности в Ливии, прошло десять лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Именно 17 марта 2011 года СБ ООН принял резолюцию под номером 1973, которой фактически одобрил вторжение сил НАТО в страну на Севере Африки.

Ливия на тот момент была одной из самых состоявшихся из так называемых стран третьего мира — с широкими социальными возможностями и гарантиями, прекрасной медициной, возможностью при желании отправлять студентов, имевших достаточный уровень подготовки, повышать квалификацию на Западе.

Президент Ливии Муаммар Каддафи (1942—2011) повёл страну по своему пути — не социалистическому и не капиталистическому, определив политику Ливии как Джамахирия.

Как отмечает в своего статье «Турция. Неоосманский синдром» аналитик Юрий Бялый, Ливия, наряду с другими светскими авторитарными режимами Ближнего Востока, особенно сильно мешала тем американским элитам, которые затевали глобальную дестабилизацию региона под флагом «арабской весны».

Вершителей судеб из США беспокоил успех «арабского социализма» и растущее международное влияние как Ливии в целом, так и Каддафи — в частности. К тому же Каддафи вёл политическую войну с Саудовской Аравией и Катаром, тайно финансировал во Франции президентскую избирательную кампанию Николя Саркози.

(сс) U.S. Navy Муаммар Каддафи

«И даже посягнул на «святая святых» мировой долларовой финансовой системы, предложив создать альтернативную глобальную арабскую валюту — золотой динар», — рассказывает эксперт.

Итак, десять лет назад НАТО атаковало Ливию: был использован спецназ США, Британии, Франции, страну начали бомбить, причём в нападении участвовали как западные агрессоры, так и некоторые арабские соседи. Но и не только: свою лепту внесли отряды боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернувшиеся из Ирака, Сирии и Афганистана.

«Каддафи эти западные и арабские враги убивали — под видеокамеры — особенно изуверски. А затем изъяли из международных банков — как якобы «наворованные деньги Каддафи» — десятки миллиардов долларов средств ливийского Национального фонда развития и Нефтяного фонда, — пишет Юрий Бялый. — И далее предоставили разоренную страну собственной участи».

Напомню, что решение СБ ООН о военной интервенции в Ливии отсылает к статье 42 главы 7 Устава ООН о поддержании или восстановлении международного мира и безопасности силовым путём, когда это невозможно сделать иначе.

Якобы народу Ливии угрожала такая опасность от Каддафи, что нельзя было не вмешаться. И что же в итоге?

С тех пор страна Ливия фактически существует только на карте. На деле население Ливии, исторически неоднородное и фактически состоящее из племён, которые Каддафи удерживал своей тонкой, хотя и не безупречной политикой как единое целое, теперь осталось без государства — не только без доходов, но и без каких-либо гарантий безопасности.

Ливия живёт в состоянии безгосударственности десять лет, а «режиссёров», «продюсеров» и «актёров» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Эр-Рияда, разыгравших этот спектакль под названием «поддержание или восстановления международного мира и безопасности силовым путём», ничуть не смущает ни гуманитарная катастрофа на этой североафриканской территории, ни то, что страна превратилась в место для наживы для некоторых игроков из Азии.

Bernd.Brincken Остатки двух установок «Пальмария» войск Каддафи, уничтоженных французской авиацией в окрестностях Бенгази

На этом фоне особенно цинично звучат заявления нынешнего американского руководства о том, что США несут в мир свободу, а Россия и её союзники на Ближнем Востоке наживаются на войне, а также захватывают территории (пресловутая тема «аннексии Крыма») и воюют против соседей (штамп из разряда геббельсовской пропаганды о российских войсках в Донбассе).

Глядя на расправу над Каддафи, просто омерзительными выглядят фразы из США насчёт нарушений прав человека в России, особенно, если вспомнить, что нынешний президент Штатов Джо Байден был тогда, в 2011 году, вице-президентом. Даже если не брать во внимание его проблемы с памятью.