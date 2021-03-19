15 марта исполнилось десять лет с начала гражданской войны в Сирии. Эта война стала одной из составляющих стратегии США по хаотизации Ближнего Востока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия по-американски

Сирия была ввергнута в гражданскую войну на волне так называемой арабской весны — нового на тот момент метода Штатов по развалу «режимов» на Ближнем Востоке, тех стран, которые раньше считались чуть ли не друзьями Вашингтона, были лояльны к Западу в целом.

Результатом гражданской войны в Сирии стал ещё больший разгул терроризма, причём «импортируемого» затем за пределы этой арабской республики. Особенно развернулась на территории Сирии группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В целом страна оказалась ввергнута в состояние гуманитарной катастрофы.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны США на Дамаск, власти этой страны отчаянно сопротивляются: в стране проводятся выборы с соблюдение демократических процедур, Сирийская арабская армия продолжает борьбу с боевиками разных мастей. Идёт сопротивление и информационной войне, которую ведут против Дамаска не только из Вашингтона, но и из Лондона.

Тем не менее эти усилия оказались бы напрасными и Сирию постигла бы та же участь, что и Ливию, если бы Россия не ответила на просьбу сирийского руководства и не начала операцию по поддержке Сирийской арабской армии.

Syria.mil.ru Сириец

30 сентября 2015 года Совфед дал президенту России Владимиру Путину согласие на использование Вооружённых сил РФ на территории Сирии — применения ВКС РФ для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам арабской страны.

Авиационная группа ВКС РФ в Сирии была сформирована решением Верховного главнокомандующего ВС РФ 30 сентября 2015 года на сирийской авиационной базеХмеймим (провинция Латакия).

Авиабаза Хмеймим полностью обеспечивается российским материально-техническим имуществом. В авиагруппу входят самолёты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25СМ и транспортные вертолёты и вертолёты огневой поддержки, а также самолёты РЭР Ил-20М1 и Ту-214Р.

С начала проведения ВКС РФ военной операции в Сирии уничтожено более ста тысяч террористов. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромлена. Но война не окончена: на территории Сирии, в основном в провинции Идлиб, продолжаются атаки со стороны боевиков.

Добавлю, что усилиями российской стороны в Сирии также созданы четыре зоны деэскалации. Российские силы на только воюют с террористами, но и помогают мирным жителям, в том числе в плане гуманитарной помощи и поддержания их безопасности.

Kremlin.ru Авиабаза Хмеймим в Сирии

США и их союзники продолжают играть деструктивную роль в Сирии, подрывая её экономику санкциями, расхищая сирийские природные ресурсы и призывая к непризнанию предстоящих в этом году выборов. Российское командование не раз заявляло, что американские силы не только не помогают воевать с террористами, но и обучают боевиков на территории своих военных лагерей. А Штаты и не скрывают, что Сирия их интересует как источник нефти.

Россия пришла на помощь Сирии в критический момент её истории. За пять лет наша страна смогла сделать в Сирии больше, чем коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, — не только в военном плане, но и в плане мирного урегулирования. Большая часть республики сейчас освобождена и возвращается к мирной жизни.

Резюмируя, отмечу: не стоит ждать, что Пентагон сложит оружие в Сирии. Также важно помнить, что мир и спокойствие в Сирии США никогда не принесут. А без этого мира безопасной не будет не только Азия, но и в Европа.