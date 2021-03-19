Семь человек задержаны по делу о взятках в ГИБДД Белгородской области. Следователи приходили с обысками в том числе к начальнику МРЭО подполковнику полиции Михаилу Теплову. А в Яковлевском городском округе жители три часа вытаскивали автомобиль скорой помощи, застрявший на грунтовой дороге. Ещё одним хитом недели стал рецепт блинов от директора белгородской школы — видеоролик набрал свыше полумиллиона просмотров. Об этих событиях — в обзоре ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Арест

Взятки в ГИБДД

Прошедшая неделя началась с громкого задержания сотрудников МРЭО УГИБДД Белгородской области. Полицейских подозревают в получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, сообщники за деньги принимали госэкзамены на право управления автомобилем, регистрировали и выдавали номера транспортных средств в нарушение установленного порядка. За свои «услуги» они получили более одного миллиона рублей. Обыски прошли как в домах подозреваемых, так и в здании ведомства.

«Судом по ходатайству следствия двум из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо помещены под домашний арест», — заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Белгородцы с сарказмом замечают, что это дело из разряда «никогда такого не было, и вот опять» и «с кем-то не поделились». Пользователи сходятся во мнении, что коррупция в учреждении процветала не один десяток лет, а сумма взяток сильно занижена. «Из-за миллиона рублей не завели бы дело», — считает Алексей. Некоторые подписчики уверяют, что в МРЭО «сдать правила и поездку по городу стоило 15 тысяч рублей. Плюс столько же, если нет корочки об обучении на права. И помимо помощи с правами, могли помочь в прохождении очереди».

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Ольга в паблике «Белгород. Стог» уверена, что если знаешь ПДД и умеешь пользоваться авто по назначению, то легко сдавать экзамен самостоятельно. «Бывает, что не с первого раза получается, ну, и ничего страшного. А то реально сначала ищут, кому сунуть, чтобы не посещать ни лекции, ни на экзамен не приходить (наверное), а потом сами же и пишут жалобы, типа я такой хороший, а вот он меня вынудил денег дать… Спрос рождает предложение, а не наоборот».

«Будет справедливо привлечь и тех, кто эти взятки давал, естественно, с лишением удостоверений, полученных незаконным путем, без сдачи экзаменов», — предлагает Александр.

Белгородцы посоветовали обратить внимание и на другие ведомства, где без «презента» бывает тяжело и долго получить официальные документы. А Игорь в телеграм-канале «Белгород №1» агитирует всех пересаживаться на велосипеды: «Подсыхает, пора тренироваться!»

Скорая застряла

Автомобиль скорой медицинской помощи увяз в грязи селе Сабынино Яковлевского района. Служба оперативно приехала на вызов, а вот уезжала от пациента больше трёх часов.

«Три часа (с 13:00 до 16:00) машина буксовала в непролазной грязи. Так каждую весну и каждую осень. На кону жизни людей, но это никому не интересно. Сколько мы ни писали с 2012 года во все инстанции, а дороги как не было, так и нет», — осветила проблему подписчица паблика «Белгород — это интересно» Наталья.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Весенняя распутица

Скорую безуспешно пытались вытолкнуть сами медики, но в конечном итоге «сдались» и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, по словам подписчицы, приехали уже к «концу фильма», когда автомобиль вызволили из грязи неравнодушные местные жители. «А потом люди жалуются, что скорую по несколько часов ждут. Беда», — отметила пользователь Юлия.

«Проблема отсутствия твёрдого покрытия подъездов к частным домовладениям системна. На решение ежегодно выделяются средства из муниципального бюджета. В этом году планируется обустроить более трёх километров твёрдого дорожного покрытия у подъездов к домовладениям в щебне. Дорога по улице Зелёная поляна в селе Сабынино протяжённостью 150 метров, на которой произошёл инцидент, также включена в этот план и до 1 мая получит отсыпку щебнем», — ответили в администрации Яковлевского городского округа.

Чиновники добавили, что другие пациенты не остались без медицинской помощи: водитель сразу сообщил о задержке, и на станции скорой помощи перераспределили нагрузку. В штате Яковлевской подстанции 10 бригад, которые ежедневно в две смены обслуживают Ивнянский, Прохоровский и Яковлевский муниципалитеты.

«А ещё в нашем селе Сабынино есть дамба. По ней пролегает дорога, и никуда и никак её не обойти и не объехать. Дамба разрушена, там с трудом проезжают машины, а внизу, метрах в пяти под этой дамбой, речка. Вот и ждут люди, кто же первым провалится туда? Ведь если случится беда, только тогда у нас могут что-то сделать. Как бы ни звучало это грустно», — просит обратить внимание на ещё одну проблему села пользователь Ирина.

Блины от директора

Видеоролик, в котором директор школы №42 Белгорода Лилия Каширина готовит блины, набрал более 540 тысяч просмотров в Tik Tok. Руководитель учреждения говорит, что съёмка вышла экспромтом, блинами угостили школьников и педагогов, а помогли правильно оформить идею под формат приложения и сделать сам ролик — старшеклассники.

Скриншот TikTok 42school house Директор школы №42 Белгорода Лилия Каширина готовит блины

«Видео снималось для странички школы в «Тик Ток», которую только создали, где учителя, дети, родители, выпускники показывали себя с другой стороны, непривычной для остальных. Никто не собирался покорять мир и Вселенную, вот правда. Но ролик очень понравился детям по всей России, и не только детям. И то, что они там пишут в комментариях, — это для меня намного ценнее и важнее. Дети — открытые и добрые. Спасибо им за это», — написала директор.