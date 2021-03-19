Добровольная смерть: подробности эвтаназии в Испании
Конгресс депутатов Испании одобрил закон об эвтаназии 18 марта 202 голосами за, 141 против и двумя воздержавшимися. В законе, который вступит в силу через три месяца после его публикации в «Официальном государственном вестнике», признается право определённых групп пациентов на добровольную смерть в случае «серьезных, хронических и неизлечимых заболеваний». В подробностях нового закона разбирается испанское издание 20minutos.
Эвтаназия вводится в правовую систему как «действие, которое приводит к прямой и преднамеренной смерти лица посредством единственной причинно-следственной связи, по просьбе, выраженной и повторенной этим лицом, и которое происходит в контексте страданий из-за неизлечимой болезни или страданий, которые лицо испытывает как неприемлемые и которые не могут быть смягчены другими средствами». Таким образом, Испания становится шестой страной, признавшей это право после его легализации в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде и Новой Зеландии.
Закон устанавливает ряд правил и требований, которых должен придерживаться пациент, обращающийся за помощью в случае смерти, и которые могут быть отменены в любое время. Следовательно, к этому праву можно получить доступ только при определенных предположениях, которые будут определять принятие или отклонение запроса.
У меня серьезное дегенеративное заболевание. Могу ли я заранее подать заявку на эвтаназию?
Да. Поскольку на момент подачи вы должны быть «способными и осведомленными», закон предусматривает возможность составления юридически признанного «завещания» в письменной форме; его можно использовать в то время, когда пациент не может свободно, добровольно и сознательно выполнить свое согласие.
Могу ли я подать заявку, если я несовершеннолетний?
Нет. Одно из основных требований, установленных в документе, — быть совершеннолетним.
Что делать, если я иностранец?
Закон устанавливает обязательство иметь испанское гражданство, чтобы воспользоваться этим правом. Однако заявление также может быть принято, если у вас есть вид на жительство или свидетельство о регистрации, подтверждающее, что вы были в стране более 12 месяцев.
У меня неизлечимая болезнь. Могу я попросить помощи в своей смерти?
Это зависит от заболевания. Чтобы получить эту помощь, помимо неизлечимости, болезнь должна быть серьезной, хронической, приводящей к инвалидности и быть причиной «невыносимых страданий» без возможности облегчения, «с ограниченным жизненным прогнозом».
В любом случае диагноз должен быть подтвержден двумя медицинскими работниками (в двух разных заявках), которые осмотрят вас и подтвердят, что вы соответствуете требованиям эвтаназии.
Обязан ли я как медицинский работник принимать заявление, даже если оно отвечает требованиям?
Нет. Закон предусматривает право медицинских работников на отказ по соображениям совести, которое должно быть конфиденциально зарегистрировано и должно быть заявлено «заранее и письменно».
Могу ли я выбрать, как и где получить помощь в смерти?
Да. Пациент имеет право выбирать, как он хочет получить помощь: чтобы медицинский персонал вводил вещество непосредственно ему, или чтобы врач прописал или дал ему это вещество, чтобы он мог самостоятельно вводить его.
В первом случае закон устанавливает, что медицинская бригада будет оказывать помощь пациенту до момента смерти. Во втором указывается, что «он будет выполнять должную задачу с наблюдением за пациентом и с поддержкой до момента его смерти».
Что касается того, где процесс может осуществляться: в медицинских центрах — государственных, частных или субсидируемых — или на дому у пациента.
Между двумя запросами должно пройти 15 дней. Но что, если я потеряю способность давать согласие в течение этого периода?
Для получения данной помощи необходимо подать два запроса в письменной форме, добровольно и с разницей не менее 15 календарных дней между ними. Однако закон также предусматривает возможность того, что пациент утратит способность подавать второе заявление в течение этого срока.
В этом случае ответственный врач может согласиться на любой более короткий период, который он считает необходимым, при условии, что он подтвердит, что потеря способности пациента дать информированное согласие неизбежна.
Моя болезнь мешает мне подписать документы. Может ли кто-нибудь другой сделать это за меня?
Да, заявление должно быть датировано и подписано запрашивающим пациентом. Однако в том случае, если «в связи с вашей личной ситуацией или состоянием здоровья» это невозможно, «вы можете использовать другие средства, которые позволяют вам подписать заявку — например, попросить другое лицо, достигшее совершеннолетия и полностью способное, которое может датировать его и подписать в вашем присутствии».
Указанное лицо, как установлено, должно указать причины, по которым пациент не может подписать документ.
Моя просьба была отклонена. Могу ли я подать апелляцию?
В случае, если ответственный врач отклоняет запрос, пациент может подать иск в компетентную комиссию по гарантии и оценке в течение максимум 15 рабочих дней.