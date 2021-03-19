Конгресс депутатов Испании одобрил закон об эвтаназии 18 марта 202 голосами за, 141 против и двумя воздержавшимися. В законе, который вступит в силу через три месяца после его публикации в «Официальном государственном вестнике», признается право определённых групп пациентов на добровольную смерть в случае «серьезных, хронических и неизлечимых заболеваний». В подробностях нового закона разбирается испанское издание 20minutos.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

Эвтаназия вводится в правовую систему как «действие, которое приводит к прямой и преднамеренной смерти лица посредством единственной причинно-следственной связи, по просьбе, выраженной и повторенной этим лицом, и которое происходит в контексте страданий из-за неизлечимой болезни или страданий, которые лицо испытывает как неприемлемые и которые не могут быть смягчены другими средствами». Таким образом, Испания становится шестой страной, признавшей это право после его легализации в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Канаде и Новой Зеландии.

Закон устанавливает ряд правил и требований, которых должен придерживаться пациент, обращающийся за помощью в случае смерти, и которые могут быть отменены в любое время. Следовательно, к этому праву можно получить доступ только при определенных предположениях, которые будут определять принятие или отклонение запроса.

У меня серьезное дегенеративное заболевание. Могу ли я заранее подать заявку на эвтаназию?

Да. Поскольку на момент подачи вы должны быть «способными и осведомленными», закон предусматривает возможность составления юридически признанного «завещания» в письменной форме; его можно использовать в то время, когда пациент не может свободно, добровольно и сознательно выполнить свое согласие.

Parentingupstream В больничной палате

Могу ли я подать заявку, если я несовершеннолетний?

Нет. Одно из основных требований, установленных в документе, — быть совершеннолетним.

Что делать, если я иностранец?

Закон устанавливает обязательство иметь испанское гражданство, чтобы воспользоваться этим правом. Однако заявление также может быть принято, если у вас есть вид на жительство или свидетельство о регистрации, подтверждающее, что вы были в стране более 12 месяцев.

У меня неизлечимая болезнь. Могу я попросить помощи в своей смерти?

Это зависит от заболевания. Чтобы получить эту помощь, помимо неизлечимости, болезнь должна быть серьезной, хронической, приводящей к инвалидности и быть причиной «невыносимых страданий» без возможности облегчения, «с ограниченным жизненным прогнозом».

В любом случае диагноз должен быть подтвержден двумя медицинскими работниками (в двух разных заявках), которые осмотрят вас и подтвердят, что вы соответствуете требованиям эвтаназии.

Обязан ли я как медицинский работник принимать заявление, даже если оно отвечает требованиям?

Нет. Закон предусматривает право медицинских работников на отказ по соображениям совести, которое должно быть конфиденциально зарегистрировано и должно быть заявлено «заранее и письменно».

Старик в онкологической клинике

Могу ли я выбрать, как и где получить помощь в смерти?

Да. Пациент имеет право выбирать, как он хочет получить помощь: чтобы медицинский персонал вводил вещество непосредственно ему, или чтобы врач прописал или дал ему это вещество, чтобы он мог самостоятельно вводить его.

В первом случае закон устанавливает, что медицинская бригада будет оказывать помощь пациенту до момента смерти. Во втором указывается, что «он будет выполнять должную задачу с наблюдением за пациентом и с поддержкой до момента его смерти».

Что касается того, где процесс может осуществляться: в медицинских центрах — государственных, частных или субсидируемых — или на дому у пациента.

Между двумя запросами должно пройти 15 дней. Но что, если я потеряю способность давать согласие в течение этого периода?

Для получения данной помощи необходимо подать два запроса в письменной форме, добровольно и с разницей не менее 15 календарных дней между ними. Однако закон также предусматривает возможность того, что пациент утратит способность подавать второе заявление в течение этого срока.

В этом случае ответственный врач может согласиться на любой более короткий период, который он считает необходимым, при условии, что он подтвердит, что потеря способности пациента дать информированное согласие неизбежна.

В коме

Моя болезнь мешает мне подписать документы. Может ли кто-нибудь другой сделать это за меня?

Да, заявление должно быть датировано и подписано запрашивающим пациентом. Однако в том случае, если «в связи с вашей личной ситуацией или состоянием здоровья» это невозможно, «вы можете использовать другие средства, которые позволяют вам подписать заявку — например, попросить другое лицо, достигшее совершеннолетия и полностью способное, которое может датировать его и подписать в вашем присутствии».

Указанное лицо, как установлено, должно указать причины, по которым пациент не может подписать документ.

Моя просьба была отклонена. Могу ли я подать апелляцию?

В случае, если ответственный врач отклоняет запрос, пациент может подать иск в компетентную комиссию по гарантии и оценке в течение максимум 15 рабочих дней.