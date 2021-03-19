Практически любые новости, связанные с Байкалом, становятся поводом для бурного обсуждения в соцсетях. Не успела отгреметь «Байкальская миля», раскритикованная наиболее рьяными защитниками озера, как свою порцию критики получила компания Red Bull, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

На странице международной корпорации в инстаграм появилось видео мотоциклиста, «нарезающего» круги и дрифтующего на льду самого глубокого озера в мире. Ролик посмотрели более 1,9 млн раз, почти 200 тыс. пользователей поставили «лайки».

Под видео зрители оставили множество восторженных комментариев, некоторые из них в том числе восхищаются красотой природы. Однако в Бурятии ролик получил сотни недовольных откликов, протестующих против такого отношения к Байкалу.

«Полнейшее безобразие! Ещё танковый биатлон устройте! Батюшка Байкал устал терпеть. Мало трясёт что ли?» — возмущается подписчица популярного паблика «Весь Улан-Удэ» Алёна Д.

Цитата из видео на YouTube Байкальская миля

«Так хочется сказать, оставьте Байкал в покое, он и так болеет», — соглашается с ней пользователь Людмила М.

«Власти куда смотрят! Что вы делаете, это же мировой запас пресной воды! Люди, остановитесь! Не живите одним днем, подумайте, что вы оставите следующему поколению, своим детям, детям ваших детей!» — призвала Маина К.

Впрочем, многие резонно заметили, что подобные мероприятия способствуют популяризации Байкала в мире, что крайне важно для пытающейся развивать туризм республики. Тем более что местные жители зимой также часто ездят по озеру на машинах.

«4-кратный чемпион! Прокатился, про Байкал видео показали на весь мир ! Что за показушный патриотизм? На машинах местные сколько проезжают?» — отметил пользователь Илья И.

«А что плохого в том, что на Байкале проводят спортивные мероприятия? Что плохого в том, что на Байкале проводят различные фестивали? Что плохого в том, что на Байкале пытаются развивать туризм в плане чего-то необычного, а не в плане: сели на уазик и поехали смотреть на лёд? Лично я двумя руками за это», — рассуждает Глеб П.

Многие также иронизируют над поведением местных жителей, «культурно» отдыхающих летом на берегу озера. Волонтёры регулярно собирают горы мусора после подобных туристов.

На «ад» в комментариях в местных пабликах обратил внимание известный журналист Андрей Аносов.

Nanoworld Свалка бытовых отходов рядом с Байкалом. п. Хужир

«Возмущения, проклятия, обещания что Байкал не простит и отомстит. Их сотни. А ничего, что летом, например, люди на воде Байкала исполняют трюки на водных мотоциклах? Почему катание на водных мотоциклах, катерах, и вообще судоходство — это нормально, а вот по льду ездить — нельзя и тяжкое оскорбление? В чём принципиальное отличие, кроме агрегатного состояния воды?» — недоумевает журналист.

Напомним, подобные противоречивые отклики ранее получил автомобильный фестиваль «Байкальская миля». Чтобы успокоить недовольных, власти Бурятии организовали проверку состояния льда на месте гонок. Как сообщало ИА REGNUM, общественная комиссия проверила все площадки на предмет следов технических жидкостей и мелкого мусора. Однако нарушения найдены не были.

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