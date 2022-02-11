На уходящей неделе (15−21 марта) прикамцы были взбудоражены появлением эксгибициониста в лесу на территории Перми. Анонимные посты появились в паблике «Подслушано Кислотные Дачи/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщали, что мужчина в балаклаве, куртке и без штанов пугает женщин. Если раньше он не был агрессивен, то теперь перешел в наступление. Якобы напал на лыжницу и начал ее душить. Мужчину вспугнула группа лыжников.

Дмитрий Дом Советов. Пермь

Пользователи шутили по поводу «бесштанного маньяка», иронизируя, что в такой холод он бегает голышом по лесам. Однако многие с серьезностью отнеслись к ситуации и в комментариях выразили мнение, что этим «чудиком» должна заняться полиция.

«Он действительно ходит! На мою маму в ноябре напал. На пожилых даже, главное — женщины! Худощавый и в балаклаве. К счастью, кто-то шёл, и это спасение. У него нож в руке. Все, что мама запомнила. Он осенью подальше обитал, а сейчас совсем, видимо, осмелел», — оставил запись Александр А.

«Ходит давно, видимо, месяц как минимум! Тоже интересовал вопрос, написал ли кто-нибудь заявление, ведь днём там и дети на лыжах катаются!!! Он в маске, значит, боится, что его узнают. Что вот в его воспалённой мозгу вообще?!» — вопрошает Анна П.

Эксбиционист

Очередной пост, опубликованный, 16 марта, о дневной прогулке и встрече с эксгибиционистом вновь всколыхнул соцсети. «Развернулись и увидели мужчину лет 30−40, высокого, в балаклаве, глаза серо-голубые, в чёрной куртке и без штанов. Закричали и побежали. К огромному счастью, он не побежал за нами, а остался стоять на месте», — отметила автор.

«Почему все пишут сюда, а не в полицию?!» — оставила комментарий Наталья Ш.

Наконец 17 марта в паблике появилась информация о том, что полиция задержала голого мужчину, который нападал на женщин в лесу. Им оказался ранее судимый 42-летний пермяк. Задержанного поместили в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Отморозок во всех смыслах», — охарактеризовал задержанного мужчину пользователь соцсети Вадим О.

В начале недели пермяки возмущались и негодовали в соцсетях по поводу обстрелянных автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов в районе ЖК «Данилиха». Инцидент произошел вблизи дома на ул. Крылова, 17 в Перми. У всех автомобилей оказались повреждены лобовые стекла.

«У этих домов на газонах парковаться невозможно. Все огорожено. Стреляют там уже второй год. Поймать не могут», — прокомментировал Олег Б.

«В Красных Казармах тоже такая ситуация была. Установили камеры, оказалось, вороны камни с крыши кидали», — поделилась информацией Екатерина А.

Tysto Разбитое лобовое стекло

«Об этом ЖК два года назад уже писали, что там кто-то машины из пневматики обстреливает. Если авто не перемещали, то по следам несложно вычислить, откуда были выстрелы. С точностью до пары этажей и разбросом в 2−3 окна», — отметила Яна С.

«Вряд ли это какой-то мститель, хотя даже если и он, то это все равно противоправно. Скорее всего, кто-то слабоумный пневматикой балуется. Вспомните, как трамваи расстреливали, они явно на газонах не парковались. «Дураков на Руси на сто лет припасено»», — отставил комментарий другой пользователь

Среди недели множество комментариев вызвал пост об избиении десятилетнего мальчика мужчиной в лифте жилого дома на территории Перми. Видео с инцидентом попало в интернет. Отец школьника через соцсети попросил «найти животное», которое нанесло побои его сыну.

В комментариях под постом в паблике «Закамск Лайф» во «ВКонтакте» пользователи в качестве версии проявления агрессии мужчиной назвали то, что мальчики могли портить лифт, рисуя на стенах. Однако отец пострадавшего ребенка опроверг это. Он заявил, что группу детей спутали с другими ребятами, которые занимались вандализмом.

Впоследствии паблик «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте» разместил информацию о причине конфликта. По словам мужчины-агрессора, мальчики приходили в подъезд, чтобы «напакостить»: они портили камеры и рисовали на стенах. Затем дети без причины начали оскорблять его лично нецензурными словами. Пермяк отметил, что понимает, что был не прав, но не смог сдержаться. После этого он принес извинения мальчику и его семье.

Цитата из видео на YouTube Мужчина избил ребенка в лифте

Подписчики в большинстве комментариев осуждали вовсе не мужчину, а политику, по которой детям нельзя всыпать ремня.

«От безнаказанности детки совсем уже страх потеряли, вот и творится кругом всякая дичь. А закон это только всё поощряет», — считает один комментатор.

«Возможно, они действительно там пакостят, раз камеру пытаются закрыть. Но взрослому человеку это не даёт никакого права применять физическое насилие над ребёнком. Притом он хорошо так в голову дал, что могли быть последствия. Если взрослый человек не думает, что делает, то что мы хотим от детей? Здесь разбираться надо с родителями этих замечательных мальчиков», — считает Карина Д.

В соцсети во второй половине недели разместили видео о том, как в районе Кислотных Дач в Перми женщин через лужу перевозят в ковше трактора. Оказалось, что огромная лужа появилась вследствие повреждения магистрального водопровода во время земляных работ. Жители Кислотных Дач сопроводили видео комментарием «Невозможно было пройти, вода была по колено. Бабушки поговорили с трактористом, и он нас перенес через эту лужу». Женщины вереницей шли к трактору, им подставляли ковш, в который пассажирки вставали и благополучно преодолевали преграду.

«Эх…Россия же, доброго водителя и наказать могут, печально, когда помощь оборачивается в другую сторону», — считает Настя Б.

«Переправа в ковше трактора…21-й век…» — прокомментировала ситуацию Мария К.