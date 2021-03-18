Во втором по величине городе Черногории Никшиче 14 марта прошли муниципальные выборы. Они были очень важны для всех политических сил страны, так как это первые выборы после парламентских, которые прошли в августе 2020 года и в результате которых Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича потеряла власть на республиканском уровне. По результатам голосования в Никшиче коалиция «Европейская команда Никшича» во главе с ДПС набрала 40% голосов, в то время как коалиции «За будущее Никшича» во главе с «Демократическим фронтом» и «Мир — это наша нация» во главе с «Демократами Черногории» набрали 26% и 23% соответственно. Почему такой результат можно считать успехом «Демократического фронта», ИА REGNUM рассказывают лидеры этого политического объединения — депутат черногорского парламента Милан Кнежевич и его коллега Андрия Мандич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

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По словам Милана Кнежевича, результаты муниципальных выборов в Никшиче показывают, что соотношение сил на сегодняшний день такое же, как на парламентских выборах 30 августа, а это значит, что Демократическая партия социалистов постепенно теряет власть на всех уровнях.

«Важно то, что те партии, которые имеют большинство в парламенте республики, также придут к власти и в Никшиче. Что касается самого «Демократического фронта», то он будет самым сильным объединением в этой новой системе власти. Мэр города будет из рядов нашей партии, что для нас большой успех, особенно если учесть, что премьер Здравко Кривокапич, который участвовал в парламентских выборах вместе с нами, сейчас присоединился к коалиции, которую возглавляют «Демократы Черногории» и их лидер, спикер парламента Алекса Бечич», — рассказал Кнежевич.

(сс) Borisniksic Никшич

Политик также отметил, что на результат голосования повлияло и то, что известный черногорский бизнесмен Дака Давидович создал свое движение, которое вышло на выборы отдельным списком, что отняло примерно 3,5% голосов или один мандат у коалиции, собранной вокруг «Демократического фронта».

«Но, несмотря на все это, мы видим, что «Демократический фронт» все еще самая сильная и самая авторитетная политическая сила в действующем парламентском большинстве. Мы не можем быть недовольны результатами муниципальных выборов в Никшиче, если мы знаем, что вся кампания Демократической партии социалистов, так же, как и кампания многих наших коллег, с которыми мы будем работать во власти, была направлена против нас», — считает Кнежевич.

Он напомнил, что «Демократический фронт» предлагал всем оппонентам Джукановича выступить на выборах в Никшиче единим фронтом, но это предложение не было принято.

Отвечая на вопрос, почему Демократическая партия социалистов в традиционно просербском Никшиче набрала такое большое количество голосов, Кнежевич заявил, что причину этому надо искать в том числе в отсутствии хороших результатов работы правительства Здравко Кривокапича.

Милан Кнежевич «Первые сто дней работы правительства Кривокапича были настолько провальными, настолько неумелыми, что можно спокойно заявить о том, что он больше всех и помог Демократической партии социалистов достичь такого результата. Но это уже повод для того, чтобы сам премьер Кривокапич занялся серьезным анализом, и чтобы он решился на определенные шаги, которые поспособствовали бы стабилизации парламентского большинства и самого правительства».

NATO North Atlantic Treaty Organization Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич

Комментируя информацию о том, что Демократическая партия социалистов предложила коалиции во главе с «Демократами Черногории» объединиться и сформировать муниципальные власти в Никшиче, Кнежевич сказал, что «Демократический фронт» искреннее рад тому, что партия Мило Джукановича в истории черногорской политической жизни никогда не протягивала ему руку сотрудничества им, так как ДПС — не что иное как «организованная криминально-политическая структура, которая уже 30 лет уничтожает Черногорию».

Андрия Мандич, который, наряду с Кнежевичем, является самым узнаваемым лидером «Демократического фронта», полностью согласен со своим партнером в оценке результатов, которые их коалиция достигла на муниципальных выборах в Никшиче.

«Мы, как и любая другая серьезная политическая организация, поставили себе определенные задачи и попытались реализовать их на выборах. Первая задача — устранить от власти в Никшиче Демократическую партию социалистов, которая ранее имела абсолютное большинство в городском парламенте. Вторая задача — получить как можно больше голосов, чтобы выдвинуть нашего кандидата на пост будущего мэра Никшича. Мы выполнили обе задачи», — рассказал Мандич.

Политик считает особо важным то, что «Демократическому фронту» удалось достичь своих целей, несмотря на серьёзное давление во время предвыборной кампании.

Мандич не считает, что надо обращать большое внимание на то, что партия Джукановича предложила коалицию «Демократам Черногории», так как вступление Бечича в подобный политический союз означал бы конец правящему в стране объединению.

«Если Бечич вступит в эту коалицию, тогда уже не будет ни правительства, ничего. Мы вернемся к тому, что было до 30 августа (до парламентских выборов — ИА REGNUM). Мне кажется, что такое предложение не слишком заманчиво. Никто не хочет в коалицию с ДПС, это было бы большой ошибкой Бечича. На первых же следующих выборах граждане Черногории наказали бы его тем, что не проголосовали бы за него», — полагает политик.

Rasho992 Здание Скупщины Черногории

По словам Мандича, теперь главная задача — как можно скорее сформировать муниципальные власти в Никшиче и показать, что граждане Черногории 30 августа прошлого года твердо решили отправить Демократическую партию социалистов и их лидера Джукановича в оппозицию. При этом он подчеркнул, что правящая коалиция в стране также должна проанализировать, что необходимо менять в собственной работе.