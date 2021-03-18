По данным Минпромторга, в 2019 году доля российских электронных комплектующих в автомобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объема в 630 млрд руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Жизненный цикл любого изделия состоит из следующих этапов: концепции, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы и производства.

Основная масса конечных изделий автомобильной электроники (например, контролер кузовной электроники машины и мультимедийная система) производится за рубежом. В России тоже осуществляется изготовление таких компонентов, но их доля в общем объеме производимых авто не так велика, и к тому же они ориентированы исключительно на российские автомобильные платформы, объемы производства которых год за годом уменьшаются ввиду их устаревания.

При этом разработка всех производимых в РФ и за рубежом конечных изделий автомобильной электроники также базируется на зарубежных субкомпонентах: микроконтроллерах, кварцевых резонаторах, источниках питания, драйверах управления нагрузками, трансиверах передачи данных мультиплексных сетей, варисторах, диодах, дисплеях, пассивных компонентах и прочем.

Lada.ru Сборочный цех АвтоВАЗ

Читайте также: В РФ выработают механизм поддержки производителей автокомпонентов

Импорт компонентов в Россию постоянно растет. Это связано с тем, что автомобильные платформы также разрабатываются и производятся в основном за рубежом и в большем количестве, чем отечественные. При этом мировые производители, выпуская в нескольких странах внешне разные автомобили на базе единой платформы и стремясь увеличить объем производства авто на ней (что экономически целесообразно), используют компоненты (в том числе изделия автомобильной электроники) от глобальных поставщиков. Их выбор происходит еще на этапе проектирования.

На фоне таких тенденций правительство РФ предпринимает протекционистские меры, направленные на локализацию разработки и производства автокомпонентов и, в частности, электроники. Однако на рынке РФ присутствует множество автопроизводителей с недостаточно большими объемами производства, что зачастую делает экономически нецелесообразными разработку и производство в РФ компонентов автомобильной электроники: их дешевле импортировать. Например, на разработку и валидацию контроллера системы управления ДВС требуются инвестиции в объеме до 2 млн евро. Окупаемость таких вложений возможна при объемах производства легковых автомобилей от 150 тыс. штук в год, чего на рынке РФ может достичь не каждый автопроизводитель.

Казалось бы, выхода из этого замкнутого круга нет? Но не всё так плохо, когда есть план действий. Его цель — максимальная локализация компонентов автомобильной электроники через наращивание объемов производства и разработки с последующим внедрением электронных субкомпонентов российской разработки и производства.

На первом этапе нужно стимулировать 100%-ное контрактное производство автомобильных электронных компонентов для внутреннего рынка. Пусть разработка и валидация какое-то время остаются за рубежом, и электронные субкомпоненты также будут зарубежными. Российские поставщики должны доказать свою состоятельность в соотношении цены и качества.

Minpromtorg.gov.ru Новое высокотехнологичное производство в Курганской области

Второй этап — развитие и выход на глобальный рынок. Нужно стимулировать контрактное производство автомобильных электронных компонентов для экспорта, то есть для глобальных автомобильных платформ. Теперь наши поставщики должны доказать свою состоятельность в плане соотношения цены и качества не только на российском, но и на зарубежном рынках.

Третий этап — становление, достижение максимальных объемов производства. Необходимо стимулировать участие российских поставщиков в тендерах на поставку автомобильных электронных компонентов собственной разработки и валидации на глобальные автомобильные платформы, производимые в РФ и других странах. На этом этапе электронные субкомпоненты пока остаются зарубежными, но разработка и валидация будут уже российскими.

Наконец, на четвертом этапе должны произойти максимальная локализация и закрепление на глобальном рынке. Электронные субкомпоненты в большинстве своем заменяются отечественными.

Таким образом, электронные субкомпоненты должны производиться под сформированный рынок сбыта, в нашем случае этому послужат этапы 1−3. Одновременно с этим необходимо начать работу по разработке и освоению в производстве электронных субкомпонентов отечественного производства — поставщики РФ вправе их применить.

Недавно Минпромторг предложил решить задачу импортозамещения в области отраслевой электроники с помощью управления сквозными проектами. Как объяснил глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак, планируется комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптация существующего ПО и вывод продукции на рынок. Производители компонентов объединятся по специализации в консорциумы и заключат соглашения с министерствами. В результате будут согласованы дорожные карты по профильным сферам деятельности, включая продуктовые сегменты, министерства поспособствуют тому, чтобы данные продуктовые линейки через систему сквозных проектов внедрялись в соответствующие отрасли.

Василий Шпак

Предложение Минпромторга вполне целесообразно. Нужно создать консорциум по локализации компонентов и субкомпонентов автомобильной электроники, основанный на идее достижения максимальных объемов производства двух глубоко синхронизированных направлений — разработки и производства конечных компонентов автомобильной электроники (этапы 1−4 плана выше), а также разработки и производства субкомпонентов автомобильной электроники (для реализации этапа 4).

По сути, этапы предложенного плана — это этапы жизненного цикла изделий (концепция, НИР, ОКР, производство) в обратном порядке. Ровно такой путь в разных отраслях промышленности постоянно проделывает Китай. Возможно, когда-то этот план будет работать у нас в прямом порядке, а остальной мир будет нас догонять. Так уже случалось в истории нашей страны, что бы ни говорили скептики.

По нашим прогнозам, первый этап может быть реализован в срок от четырех месяцев до года. Наряду со вторым этапом он предполагает передачу российскому поставщику контрактной сборки документации и программного обеспечения («прошивки») на производимый компонент, оборудование проверки в конце линии сборки, а также документации на оснастку корпусных деталей. Необходимо преодолеть боязнь разработчика (зарубежного партнера) в части передачи конфиденциальной информации, иначе это может затормозить процесс локализации автокомпонентов.

На мой взгляд, имеющиеся протекционистские меры со стороны государства (например, постановление правительства №719) вполне достаточны в качестве тактических шагов для выполнения первых двух этапов, но для реализации третьего и четвертого желательно иметь стратегический план.